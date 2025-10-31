Haberler

AK Partili Gökçek ile CHP'li vekil arasında bomba diyalog

Güncelleme:
AK Parti Ankara Milletvekilleri Osman Gökçek ile CHP Ankara Milletvekili Semra Dinçer, bir pazar ziyareti sırasında karşılaştı. Pazar tezgahlarını gezen CHP'li Dinçer, "Torbaları dolduramadık, biraz pahalı geldi her şey" ifadelerini kullandı. Bunun üzerine AK Parti Milletvekili Osman Gökçek, "Baklava kutularından biraz alın" yanıtını verdi.

Ak Parti Ankara Milletvekilleri Osman Gökçek ile CHP Ankara Milletvekili Semra Dinçer, bir pazar ziyareti sırasında karşılaştı.

CHP'Lİ VEKİL PAHALILIKTAN ŞİKAYET ETTİ

Pazar tezgahlarını gezen CHP'li Dinçer, Gökçek'e yönelik "Torbaları dolduramadık, biraz pahalı geldi her şey" ifadelerini kullandı.

AK PARTİLİ GÖKÇEK'TEN BOMBA YANIT

Bunun üzerine AK Parti Milletvekili Osman Gökçek, "Baklava kutularından biraz alın." yanıtını verdi. Gökçek, o anları sosyal medya hesabından "CHP'li milletvekili pazarda fiyat oyununa kalkışınca, kendisine baklava kutularında götürdükleri rüşvetleri sordum; cevabı veremedi, kaçtı" notuyla paylaştı.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
