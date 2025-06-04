AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanı'ndan Belediye Maaşları Açıklaması

AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanı'ndan Belediye Maaşları Açıklaması
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AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanı Muhammed Ali Kaya, Tepebaşı Belediyesi'nin işçilerin maaşlarını eksik ödediği iddialarını yanıtlayarak tüm alacakların ödendiğini ve belediye denetimlerinin sürdüğünü belirtti.

Ak Parti Tepebaşı İlçe Başkanı Muhammed Ali Kaya, Tepebaşı Belediyesi'nin çalışanların maaşlarına eksik ödediği iddialarına ilişkin açıklama bulundu.

Kaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, belediye işçilerinin maaşlarının eksik yatırıldığı yönündeki açıklamalarının ardından işçilerin tüm alacaklarının ödendiğini belirtti.

Ak Parti Tepebaşı İlçe Başkanlığı olarak yaptıkları girişimlerle belediyenin işleyişinin normale döndüğünü ifade eden Kaya, "Tüm Eskişehirli vatandaşlar bilmeli ki, biz belediyede meclis üyelerimizle denetim görevimizi sürdürüyoruz. İşçilerimize ve emekçilerimize yapılan her türlü yanlışın karşısında olacağız." dedi.

Belediye çalışanlarının yaşadığı mağduriyete dikkati çeken Kaya, şunları ifade etti:

"Sayemizde belediye çalışanlarının çocuklarının umutları sönmedi, babaları gözleri yaşlı şekilde bayrama girmedi. Meclis üyelerimizle birlikte yürüttüğümüz çalışmalar sonucunda maaşlar tam olarak yatırıldı."

Kaya, Tepebaşı Belediye Meclisi'ndeki gelişmelere de değinerek, belediye başkanı ve yardımcılarının açıklamaları yalanladığını ancak geçmişte maaşların eksik yatırıldığını kendilerinin de kabul ettiğini söyledi.

Ak Parti'nin Tepebaşı bölgesindeki hizmetlerde öncü olduğunu vurgulayan Kaya, son günlerde sosyal medyada Eskişehir'e kazandırılan projeleri paylaştıklarını bildirerek, "Vatandaşlarımızın bu algı operasyonlarına kanmamasını istiyoruz. Biz Tepebaşı Belediyesi'nin denetçisiyiz ve her zaman yanlışların karşısında duracağız. AK Parti varsa umut vardır, icraat vardır." diye konuştu.

Kaynak: AA / Zehra Ongan - Politika
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