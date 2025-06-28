AK Parti Merkez İlçe İlk Yönetim Kurulu Toplantısı Gerçekleşti

AK Parti Merkez İlçe İlk Yönetim Kurulu Toplantısı Gerçekleşti
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AK Parti Merkez İlçe Başkanlığı'nın Haftalık Olağan Yönetim Kurulu Toplantısı, Başkan Servet Yılmaz ve İl Başkanı Serkan Yıldırım'ın katılımıyla yapıldı. Üye sayılarını artırma hedeflerinin ele alındığı toplantıda, teşkilat mensuplarına teşekkür edildi.

AK Parti Merkez İlçe Başkanlığı Haftalık Olağan Yönetim Kurulu Toplantısı'nda gündem yeni üye olarak belirlendi.

AK Parti Merkez İlçe Başkanı Servet Yılmaz başkanlığında Haftalık Olağan Yönetim Kurulu Toplantısı'na İl Başkanı Serkan Yıldırım da katıldı. Yıldırım, son günlerde kent gelinde kurulan üye stantlarının büyük ilgi gördüğünü belirterek, teşkilat mensuplarına emekleri ve gayretleri için teşekkür etti. Yıldırım, "Merkez ilçemizin Haftalık Olağan Yönetim Kurulu Toplantısı'nda yönetim kurulu üyelerimizle bir araya geldik. Saha çalışmalarımızı değerlendirdiğimiz bu verimli buluşmada; özverili çalışmalarıyla teşkilatımıza güç katan Merkez İlçe Başkanımız Servet Yılmaz başta olmak üzere, yönetim kurulu üyelerimize, mahalle başkanlarımıza ve tüm teşkilat mensuplarımıza emekleri ve gayretleri için gönülden teşekkür ediyorum" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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