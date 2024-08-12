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AK Parti'den gençlere yönelik anket! Sonuçlardan gelecek kaygısı ve yurt dışı planı çıktı

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AK Parti'nin Türkiye genelinde 3 bin kişi ile yaptığı anket, gençlerin gelecek kaygısı yaşadığını ve ekonomiyi büyük sorun olarak gördüğünü ortaya koydu. Ankette gençlerin yüzde 40.1'i yurtdışında yaşama planı olduğunu belirtirken, yüzde 57.5'i siyasete ilgi duymadığını ifade etti. Gençlerin yüzde 25.8'i işsizlik, yüzde 21.9'u ekonomi ve yüzde 15.9'u eğitim sorunlarına dikkat çekti.

Ak Parti, gençleri hedef kitlesine koyarak bir anket çalışması yaptı. Sonuçlardan gençlerin siyasete ilgi duymadıkları çıkarken "Gençlerle ilgili çözülmesi gereken en önemli sorun nedir?" sorusuna yüzde 25.8'lik bir kesim "İşsizlik" yanıtını verdi.

YURT DIŞINDA YAŞAMAK İSTEYEN SAYISI ARTIYOR

AK Parti, haziran ayında Türkiye genelinde 3 bin kişinin katıldığı bir araştırma yaparak gençlerin nabzını tuttu. Ankette "Gençlerle ilgili çözülmesi gereken en önemli sorun nedir?" sorusuna gençlerin yüzde 25.8'i işsizlik yanıtını verdi. Gençlerin yüzde 21.9'u "Ekonomi "ve yüzde 15.9'u ise "Eğitim" dedi. Gençlerin yüzde 40.1'i de "Yurt dışında yaşama planının olduğunu" söyledi.

Ankete göre, gençlerin yüzde 36.6'sı kendisini "Çok mutluyum" ve "Mutluyum" olarak tanımlarken, yüzde 25.8'i ise "Hiç mutlu değilim" ve "Mutlu değilim" olarak tanımladı.

GENÇLER SİYASETE İLGİ DUYMUYOR

Gelecekleri konusunda ise gençlerin yüzde 36.1'i "Çok iyimserim" ve "İyimserim" olarak değerlendirirken, yüzde 33.6'sı "Çok karamsarım" ve "Karamsarım" diyor.

"Neden geleceğiniz için karamsar düşünüyorsunuz?" sorusuna ise gençlerin yüzde 28.9'u "Ekonomik sorunlar olduğu için" cevabını verdi, yüzde 17.7'si ise "Gelecek kaygısı" dedi.

Gençlerin yüzde 21.3'ü siyasete "Çok ilgi duyduğunu" ve "İlgi duyduğunu" söylerken, yüzde 57.5'i ise "Hiç ilgi duymadığını" ve "İlgi duymadığını" aktardı.

Ankete göre gençlerin yüzde 30.4'ü kendini Atatürkçü, yüzde 13.6'sı Türk milliyetçisi, yüzde 4.7'si dindar, yüzde 4.3'ü muhafazakar kesime yakın gördüğünü söyledi.

Haberler.com / Eymen Dursun - Politika

AK Parti Ekonomi Türkiye Eğitim Politika Ekonomi Haberler

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Yorumlar (4)

vatandaş:

gençlerin umutları mı kaldı. evlenecek ev alacak durumları mı var. oy almak için eyt ile 40 yaşında milleti emekli edip onları 65 yaşında emekli yasası çıkararak ne haliniz varsa görün dediniz. sonra gelecek bekliyorsunuz. yazık

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Yorumcu Davut :

gençler eğitimden şikayetçi ama üniv de hoca biraz yüklenince "hocam bu konular çok zor" diye ağlamaya başlıyorlar. nasıl olcak bu iş?

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can erdemir:

Hükümetin en başarısız alanı gençler sanki bilerek gözden çıkarılmış gibi ,sadece boomer ve x kuşağıyla seçimlerde işi zor gibi.

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veli İdi:

Yapmayın ak gençlik. Yalnız bırakmayın reisi. Ne demek yurtdışı!

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