Adalet Bakanı Akın Gürlek, fon soruşturmasında iddianame yazım aşamasına geçildiğini belirterek, "Buradaki ana omurgamız hemen hemen açığa çıktı. Ana oyuncular, ana karakterler ortaya çıktı. İtirafçı beyanlarına göre soruşturma derinleştiriliyor. Kaçırılan paraları getirmeye çalışıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Adalet Bakanı Akın Gürlek'in katılımıyla fon krizine ilişkin ortak basın toplantısı düzenlendi. Toplantının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasındaki son duruma, iddianame hazırlıklarına ve yurt dışına kaçırılan paraların izinin sürülmesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Soruşturmanın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar ve Aklama Bürosu tarafından yürütüldüğünü belirten Gürlek, iddianamenin tamamlanması ve yargılamaların başlamasının yargı mercilerinin takdirinde olduğunu söyledi. Gürlek, "Arkadaşlarımız gece gündüz demeden fedakarca çalışıyor. İddianamenin yazım aşaması başladı. Kısa bir süre içerisinde bitebileceğini ümit ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"İtirafçı sayısı arttıkça yeni isimler ortaya çıkıyor"

Soruşturmanın 68'inci gününde olduğunu kaydeden Gürlek, itirafçı sayısının artmasıyla birlikte henüz ortaya çıkarılmamış kişilerin ve yurt dışına para kaçırma yöntemlerinin tespit edilmeye çalışıldığını belirtti. Yurt dışına kaçırılan paraların izinin sürüldüğünü aktaran Gürlek, bir itirafçının Amicorp isimli sistemi anlatmasının ardından bu sistemle bağlantılı hesapların dondurulduğunu bildirdi. Bakan Gürlek, "İtirafçı sayısı arttıkça henüz açığa çıkmamış şahısları ortaya çıkarıyoruz. Yurt dışına paraların nasıl kaçırıldığını ortaya çıkartmaya çalışıyoruz. Bu devam eden bir süreç. İtirafçı oldukça ya da SPK'dan yeni suç duyurusu oldukça soruşturma derinleşecektir" diye konuştu.

"Para iadesi soruşturmadan kurtulmak anlamına gelmiyor"

Fon soruşturmasında borcun ödenmesi veya iade hesabına para yatırılmasının cezai sorumluluğu ortadan kaldırmayacağının altını çizen Gürlek, tahliye kararının da kişinin hukuki sorumluluğunun sona erdiği anlamına gelmediğini vurguladı. Gürlek, "Bir şahsın borcunu ödemesi, geri dönüş hesabına borcunu ödemesi ve akabinde yargı sürecinin kararıyla tahliye olması, bu şahsın hukuken artık sorumlu olmayacağı anlamına gelmez. Elbette cezai soruşturma yapılabilir" dedi.

TMSF bünyesindeki gönüllü iade hesabına şirketler ve şahıslar tarafından her gün ödeme yapıldığını belirten Gürlek, ödemelerin ardından ilgili hesaplar üzerindeki blokelerin kaldırılabildiğini ifade etti. Gürlek, "Bize akşamları liste geliyor. Listeye göre ödeme yapan şirketlerin ya da şahısların hesaplarının blokelerini kaldırıyoruz. Ama bu ödeme yaptı diye soruşturmadan kurtarılacağı anlamına gelmiyor. Bu hususun altını tekrardan çizmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Birden fazla örgüt yapılanması inceleniyor

Soruşturma kapsamında birden fazla örgütlü yapılanma üzerinde durulduğunu belirten Bakan Gürlek, Tera, Pusula ve diğer yapılanmalara ilişkin incelemelerin sürdüğünü kaydetti. Soruşturmanın ana omurgasının büyük ölçüde ortaya çıkarıldığını ifade eden Gürlek, şirket çalışanları, muhasebeciler ve yöneticilerin itirafçı beyanlarının soruşturmanın derinleştirilmesinde önemli rol oynadığını söyledi. Gürlek, "Buradaki ana omurgamız hemen hemen açığa çıktı. Ana oyuncular, ana karakterler ortaya çıktı. Bunlarla ilgili şirketlerdeki çalışanlar, muhasebeciler ya da yöneticiler itirafçı oluyor. O itirafçı beyanlarına göre soruşturma derinleştiriliyor. Kaçırılan paraları getirmeye çalışıyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı