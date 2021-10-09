Mehmet Metiner'den dikkat çeken sözler: Ekonomik bir başarısızlık varsa bu tamamen hükümetimize aittir - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Mehmet Metiner'den dikkat çeken sözler: Ekonomik bir başarısızlık varsa bu tamamen hükümetimize aittir

Haberler.com - Haberler | Politika
Mehmet Metiner'den dikkat çeken sözler: Ekonomik bir başarısızlık varsa bu tamamen hükümetimize aittir

Türkiye'deki ekonomik ve siyasal sıkıntıların sorumlusunun muhalefet olmadığını belirten AK Parti eski milletvekili Mehmet Metiner, "Ekonomik bir başarısızlık varsa, eksiklik varsa, yoksulluk varsa, bu tamamen hükümetimize aittir" ifadelerini kullandı.

Konuk olduğu Haber türk ekranlarında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan AK Parti eski milletvekili Mehmet Metiner, ekonomideki çalkantılı süreçle ilgili dikkat çeken bir çıkışa imza attı.

Ekonomik başarısızlığın hükümete ait olduğunu ifade eden Metiner, "Biz hükümetiz evet, partimiz hükümet evet. Dolayısıyla ekonomik bir başarısızlık varsa, yoksulluk varsa bu tamamen hükümetimize aittir" dedi.

Mehmet Metiner şöyle konuştu: "Bu ülkedeki ekonomik sıkıntıların, eğer varsa siyasal sıkıntıların müsebbibi muhalefet değildir, olamaz. Ülkeyi hangi parti yönetiyorsa başarı da onundur başarısızlık da onundur. Başarıyı takdir etmek herkesin, hepimizin görevidir. Varsa başarısızlığı da eleştirmek hepimizin görevi olmalıdır. Sadece muhalefetin değil.

AK Parti'nin içerisinde ülkesini gerçekten seven, ülkesinin çıkarlarını her şeyin üzerinde gören çok sayıda değerli arkadaşlarımız var. Onlar gerektiğinde partisinin yapıp ettiklerini eleştirebilmeliler. Yani onlar da yol gösterebilmeliler, 'burada bir tıkanıklık var' diye."

Haberler.com - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Kemal Kılıçdaroğlu Ekrem İmamoğlu İbrahim Aydemir Mevlüt Çavuşoğlu Muhammet Emin Akbaşoğlu
Magazin Gülşen Pınar Deniz
Spor Burak Yılmaz Hava Durumu Mesut Özil Kim Min-jae
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Mehmet Nuri Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Mehmet Metiner'den dikkat çeken sözler: Ekonomik bir başarısızlık varsa bu tamamen hükümetimize aittir - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 09.10.2021 10:26:03. #1.13#