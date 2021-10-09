Mehmet Metiner'den dikkat çeken sözler: Ekonomik bir başarısızlık varsa bu tamamen hükümetimize aittir

Konuk olduğu Haber türk ekranlarında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan AK Parti eski milletvekili Mehmet Metiner, ekonomideki çalkantılı süreçle ilgili dikkat çeken bir çıkışa imza attı.

Ekonomik başarısızlığın hükümete ait olduğunu ifade eden Metiner, "Biz hükümetiz evet, partimiz hükümet evet. Dolayısıyla ekonomik bir başarısızlık varsa, yoksulluk varsa bu tamamen hükümetimize aittir" dedi.

Mehmet Metiner şöyle konuştu: "Bu ülkedeki ekonomik sıkıntıların, eğer varsa siyasal sıkıntıların müsebbibi muhalefet değildir, olamaz. Ülkeyi hangi parti yönetiyorsa başarı da onundur başarısızlık da onundur. Başarıyı takdir etmek herkesin, hepimizin görevidir. Varsa başarısızlığı da eleştirmek hepimizin görevi olmalıdır. Sadece muhalefetin değil.

AK Parti'nin içerisinde ülkesini gerçekten seven, ülkesinin çıkarlarını her şeyin üzerinde gören çok sayıda değerli arkadaşlarımız var. Onlar gerektiğinde partisinin yapıp ettiklerini eleştirebilmeliler. Yani onlar da yol gösterebilmeliler, 'burada bir tıkanıklık var' diye."

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