HDP Grup Başkanvekili Beştaş, gündemi değerlendirdi Açıklaması

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, "Kapıda kış var ve iflas etmiş bir ekonomi zamlarla kurtarılmaya çalışılıyor, halkın sırtına yükleniyor. Kombiler bu yıl yakılamayacak. İnsanlar battaniyelere sarılı bir vaziyette herhalde gecelerini, gündüzlerini geçirmek zorunda kalacaklar." dedi.

Beştaş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Joe Biden ile yaptığı görüşmeye değinerek, "Bu görüşmenin lobilerle, büyük para harcamalarıyla gerçekleştiğini de kulisler çok net bir şekilde söylüyor. İçeride Biden ve ABD'ye karşı üst perdeden laf edenlerin aslında bir saatlik bir görüşme için ne kadar büyük bir çaba ve efor sarf ettiğini de hepimiz biliyoruz. Ancak şunu unutmamak gerekiyor: Bir görüşmeyle bu yapısal, temel sorunlar çözülemez. Sadece 'Bir saat görüştük, her şey güllük gülistanlık.' diyerek kesinlikle Türkiye yurttaşlarının aldatılmasına izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Ekonomi gündeminin hiç değişmeyen bir gündem olduğunu dile getiren Beştaş, "BOTAŞ, bugün bir tarife yayımladı. Bu tarifeye göre elektrik üreten santrallerin kullandığı doğal gaza yüzde 47, sanayide kullanılan doğal gaz fiyatına ise yüzde 48 oranında bir zam yapıldı. Hatırlayacaksınız, ekim ayında da yüzde 15 zam yapılmıştı. Her şeye zam, her yere zam yapılan bir siyaset devam ediyor. Zam yapılmayan tek şey ise tabii ki kamu emekçilerinin, işçilerin, memurun maaşlarına yapılmayan zamlardır." diye konuştu.

Beştaş, Türkiye'de elektrik üretiminde doğal gazın payının yüzde 34 olduğuna dikkati çekerek, "Bu zamdan sonra elektriğe en az yüzde 15 zam gelecek çünkü bunlar birbirini tetikleyen, birbirinin ardılı niteliğinde ve sanayide kullanılan doğal gaza yapılan zam ile yurttaşların kullanacağı her şeye doğrudan zam olarak yansıyacağı, enflasyonu tetikleyeceği de tartışma dışıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Kış aylarının yaklaştığına işaret eden Beştaş, "Kapıda kış var ve iflas etmiş bir ekonomi zamlarla kurtarılmaya çalışılıyor, halkın sırtına yükleniyor. Kombiler bu yıl yakılamayacak. İnsanlar battaniyelere sarılı bir vaziyette herhalde gecelerini, gündüzlerini geçirmek zorunda kalacaklar. Sobalar yakılmaya başlandı artık çünkü kombiler açılamıyor." görüşünü savundu.

Beştaş, TBMM Genel Kurulu'nun bu hafta gündeminde yer alan konulara da değindi.

HDP'li Beştaş, "kadın cinayetlerinin bitmediğini ve her gün kadınların katledilmeye devam ettiğini" söyledi.

Kovid-19 gündeminin de olanca ağırlığıyla devam ettiğine dikkati çeken Beştaş, "Günde ortalama 200 ile 250 arasında insanımız can veriyor. Her gün bir uçak düşüyor, küçük bir kasaba aslında yok oluyor. Bu rakamlar karşısında iktidar pandemiyi yönetemiyor." dedi.

Haberi Kaydet