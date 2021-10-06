Ekim ayı burs ve kredi ödemeleri başladı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yüksek öğrenim öğrencilerinin dört gözle beklediği haberi verdi. Sosyal medyadan açıklama yapan Bakan Kasapoğlu, ekim ayına ilişkin burs ve kredi ödemelerinin hesaplara yatırılmaya başlandığını söyledi.

Bakan Kasapoğlu, konu hakkında şunları söyledi:

"Sevgili gençler, ekim ayı burs ve kredileriniz hesaplarınızda... Yeni akademik yılın bu ilk ödemesini sağlıkla harcamanızı dilerim."

KİM NE ZAMAN ALACAK?

Kasapoğlu, yaptığı açıklamada, 6-10 Ekim tarihlerinde TC kimlik numarasının son numarasına göre ödemelerin yapılacağını belirterek, "TC Kimlik numarasının sonu '0' olanlar 6 Ekim, '2' olanlar 7 Ekim, '4' olanlar 8 Ekim, '6' olanlar 9 Ekim, '8' olanlar 10 Ekim'de ödemelerini alabilecek." ifadelerini kullandı.

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri