Polis memuru, pazardan aldığı deniz ürünü sayesinde servete kondu

Tayland'da Phongsakorn Chantana isimli polis memurunun hayatı akşam yemeği için pazardan satın aldığı deniz ürününün içinden çıkan inci sayesinde tamamen değişti. Polis memuru ortalama değeri 1 milyon lira olan incinin gerçekliği için yetkililerden onay bekliyor.

Taylandlı polis memuru Phongsakorn Chantana, her zamanki gibi akşam yemeğini yerken hayatının dakikalar içinde değişeceğinden haberi yoktu. Yemek için bir torba deniz salyangozu satın alan ve bunları karısıyla yemeye koyulan Chantana, bir anda ağzında yuvarlak ve sert bir cisim ısırdı.

EŞİ BİR ANDA BAĞIRMAYA BAŞLADI

Yediği şeyi tüküren ancak gördüğü şeyin ne olduğunu bilmediği için bununla pek ilgilenmeyen adam, karısının dikkati sayesinde servete konduklarını anladı. Eşinin bir anda ''Bu bir Melo incisi'' diye bağırmasının ardından ne yapacağını bilemeyen adam, söz konusu inciyi onay için yetkililere göstereceklerini söyledi.

"İNSANLAR BİNLERCE STARLİN TEKLİF EDİYOR"

İnciyi birçok kişiye ve yetkiliye gösterdiğini ifade eden Phongsakorn Chantana, yerel basına yaptığı açıklamada"Birçok kişiye ve yetkiliye gösterdik. Bunun Melo Melo incisi olduğunu söylediler. Ancak emin olmak için inciyi muayeneye göndereceğiz. Eğer öyleyse bu bizim için büyük bir şans. Daha gerçekliği konusunda net bir şey yok ama şimdiden fiyat teklifleri alıyoruz. İnsanlar binlerce sterlin teklif ediyor. Açıkçası hala şaşkınız'' ifadelerini kullandı.

ORTALAMA DEĞERİ 1 MİLYON LİRADAN FAZLA

Melo Melo olarak bilinen ve deniz salyangozları tarafından oluşturulan portakala benzeyen inciler servet değerinde. Melo incilerinin değerinin ortalama 150 bin sterlin (1 milyon 697 bin TL) olduğu ifade ediliyor. Volutidae adı verilen deniz salyangozlarından çıkan Melo incileri genellikle Myanmar kıyılarında Güney Çin Denizi ve Andaman Denizi'nde bulunuyorlar.