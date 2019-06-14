"Polenler alerjik bünyeleri hasta ediyor"

Medicana International İstanbul Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Mustafa Apa, baharda havada uçuşan polenlerin özellikle alerjik bünyeleri hasta ettiğini kaydetti.

Medicana'dan yapılan açıklamaya göre, özellikle sıcak havalarla özdeşleşen göz alerjisi, büyük-küçük pek çok kişinin yakındığı sağlık sorunlarından biri. Gözlerde kaşıntı, sulanma ve kızarıklık oluşturan bu durum, kimi zaman yanma hissine de neden oluyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Op. Dr. Mustafa Apa, baharın en güzel mevsim olduğunu ancak havada uçuşan polenlerin özellikle alerjik bünyeleri hasta ettiğini belirterek şunları kaydetti:

"Alerjik konjunktivit göz kapaklarının içini ve gözün beyaz kısmını saran ve konjunktiva olarak isimlendirilen zarın alerjiye bağlı olarak gelişen mikrobik olmayan iltihabına denir. Genellikle her iki göz birlikte etkilenir ve bulgular hızlı bir biçimde ortaya çıkar. Gözlerde kaşıntı, sulanma ve kızarıklık oluşturan bu durum, kimi zaman yanma hissine de neden olur, göz kapakları da şişebilir. Görme genel olarak etkilenmese de ışık hassasiyeti son derece sık görülür. Hastaların yüzde 70'inde kişisel veya ailesel alerji öyküsü olabilmekte. Kaşıntı, sulanma, irritasyon, batma, kızarıklık, kapak ödemi olan hastalara oküler alerji teşhisi konur. Alerjik konjonktivit tedavisinde prensip eğer biliyorsak alerjiye neden olan etkenden uzak durmaktır. Genellikle kombine tedaviler uygulanmaktadır."

Hastalığın tipine ve şiddetine göre yıkayıcı suni gözyaşı damlaları, alerjiyi önleyici antihistaminik damlalar ve gerektiğinde kortizon içeren ilaçların kullanıldığını ifade eden Apa, hastalara alerjik konjonktuvit bulgularını kötüleştiren UV ışınlarından korunmak için filtreli güneş gözlükleri önerildiğini bildirdi.

Apa, mevsimsel alerjik kojunktivitin en sık rastlanan alerjik göz hastalığı olduğunun bilgisini vererek, "Tüm alerjik konjunktivit olgularının yaklaşık olarak yarısı bu gruptan ve bu duruma polenler neden olur. Hastada iki taraflı göz yaşarması, kaşıntı, yanma hissi ve kızarıklık görülür. Göz kapakları hafif şişmiş olabilir, görme normaldir. Sıklıkla burun akıntısı, hapşırma, burunda tıkanıklık ve kaşıntı gibi alerjik rinit bulguları da eşlik eder." değerlendirmesinde bulundu.

Kontakt lens kullanımında hijyene dikkat edilmezse ciddi alerjik reaksiyonlara sebep olabileceğini bildiren Apa şunları kaydetti:

"Dev papiller konjunktivit, kontakt lensler, kontakt lens temizlik veya bakım ürünlerine karşı gelişebilir. Üst kapağın altını döşeyen konjunktivada papilla denen kabarıklıklar mevcuttur, hastalar kontakt lens taktıklarında rahatsız olduklarından yakınırlar. Bu dönemlerde kontakt lens kullanımı önermemekteyiz."

Kaynak: AA