Pogba'dan Sürpriz Hamle! Takım Arkadaşlarına Söyledi

Zinedine Zidane'ın takımın başına getirilmesinin ardından yaz transfer dönemini hareketli geçirmesi beklenen Real Madrid'in Manchester United'da forma giyen Paul Pogba'yla ilgilendiği iddia ediliyordu.

ZIDANE'DAN POGBA'YA ÖVGÜ

İspanyol devinin teknik patronu Zidane da Pogba hakkında yaptığı açıklamada "Onu yakından tanıyorum. Çok farklı bir oyuncu. Pogba kadar takımına katkıda bulunan oyuncu sayısı çok azdır." ifadelerini kullanarak yıldız isme olan hayranlığını dile getirmişti. Daha önce verdiği bir demeçte United'dan ayrıldığı takdirde Real'de oynamak istediğini söyleyen Fransız süperstarla ilgili olarak ülkesinde yayım yapan L'Equipe gazetesinden ise gündemi sarsan bir iddia geldi.

POGBA, TAKIM ARKADAŞLARINA SÖYLEDİ

Gazetenin konuyla ilgili yayımladığı özel habere göre yıldız orta saha oyuncusu, takım arkadaşlarına artık yorulduğunu bu yaz United'dan ayrılmayı düşündüğünü söyledi. Öte yandan Kırmızı Şeytanlar'ın da oyuncuyu takımda tutabilmek için artık daha fazla çaba harcamayacağı ve makul bir bonservis bedeli karşılığında Pogba'yı satmaya razı olduğu ifade edildi.