Podolski'nin tabanıyla yerde kalan Şener'den hakem Kalkavan'a sitem: Nasıl kırmızı değil, VAR'dan çağırmadılar mı!
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Podolski'nin tabanıyla yerde kalan Şener'den hakem Kalkavan'a sitem: Nasıl kırmızı değil, VAR'dan çağırmadılar mı!

Podolski'nin tabanıyla yerde kalan Şener'den hakem Kalkavan'a sitem: Nasıl kırmızı değil, VAR'dan çağırmadılar mı!
Haberler.com - Haberler | Spor

Karşılaşmanın 26'ncı dakikasında Antalya'nın Alman yıldızı Podolski, aşağı doğru inen topa hareket ederken kaldırdığı taban, Şener'in dizi ve bileğine geldi. Bu hareketin ardından Şener yerde kaldı. Tedavisi tamamlanan tecrübeli sağ bek, hakem Mete Kalkavan'a bacağını gösterdi, "Nasıl kırmızı değil hocam!" diye sitem etti.

Mete Kalkavan'ın Podolski'nin hareketine kırmızı kart göstermemesi, birçok yorumcunun tepkisini çekti. Yorumcular, Podolski'nin hareketinin kırmızı kart olduğu görüşünde birleşti. Alman yıldızın kaldırdığı taban, sırasıyla Şener'in vücudunun dizine ve ayak bileğine isabet etti. Ardından Şener Özbayraklı sakatlık geçirdi ve yerde kaldı.

"SENİ VARDAN ÇAĞIRMADILAR MI!"

Şener bu pozisyonun ardından tedavisi tamamlanınca Mete Kalkavan'a sitem etti. Bacağını gösteren deneyimli sağ bek, "Nasıl kırmızı kart değil hocam! Şimdi seni VAR'dan çağırmadılar mı!" şeklinde sitem etti. Podolski bu pozisyonda sarı kart gördü, ama yorumcular kırmızı kart görüşünde birleşti.

Podolski'nin tabanıyla yerde kalan Şener'den hakem Kalkavan'a sitem: Nasıl kırmızı değil, VAR'dan çağırmadılar mı!
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