Podolski'nin tabanıyla yerde kalan Şener'den hakem Kalkavan'a sitem: Nasıl kırmızı değil, VAR'dan çağırmadılar mı!

Karşılaşmanın 26'ncı dakikasında Antalya'nın Alman yıldızı Podolski, aşağı doğru inen topa hareket ederken kaldırdığı taban, Şener'in dizi ve bileğine geldi. Bu hareketin ardından Şener yerde kaldı. Tedavisi tamamlanan tecrübeli sağ bek, hakem Mete Kalkavan'a bacağını gösterdi, "Nasıl kırmızı değil hocam!" diye sitem etti.