Pochettino'nun Ajax Zaferinden Sonraki Sevinci
2018-19 sezonunda Tottenham Hotspurs'ün, Şampiyonlar Ligi yarı finalde Ajax'ı unutulmaz bir maçın ardından son saniye golüyle elemesinin ardından teknik direktör Mauricio Pochettino'nun maç sonu sevincine tanıklık ediyoruz.
20.11.2019 12:13 | Son Güncelleme: 20.11.2019 12:13
2018-19 sezonunda Tottenham Hotspurs'ün, Şampiyonlar Ligi yarı finalde Ajax'ı unutulmaz bir maçın ardından son saniye golüyle elemesinin ardından teknik direktör Mauricio Pochettino'nun maç sonu sevincine tanıklık ediyoruz.
Kaynak: Dugout