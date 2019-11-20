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Pochettino'nun Ajax Zaferinden Sonraki Sevinci

2018-19 sezonunda Tottenham Hotspurs'ün, Şampiyonlar Ligi yarı finalde Ajax'ı unutulmaz bir maçın ardından son saniye golüyle elemesinin ardından teknik direktör Mauricio Pochettino'nun maç sonu sevincine tanıklık ediyoruz.

20.11.2019 12:13 | Son Güncelleme: 20.11.2019 12:13

2018-19 sezonunda Hotspurs'ün, Şampiyonlar Ligi yarı finalde 'ı unutulmaz bir maçın ardından son saniye golüyle elemesinin ardından teknik direktör 'nun maç sonu sevincine tanıklık ediyoruz.

Kaynak: Dugout

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