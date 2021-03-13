Ücretli poşetlere logo ve slogan düzenlemesi! Kriterleri sağlamayan satılamayacak

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca belirlenen kriterlere göre plastik poşetlerde kullanılacak logo ve sloganlara ilişkin ayrıntılar belli oldu. Kriterleri sağlamayan poşetlerin satışı 1 Ocak 2022'den itibaren yasaklanacak.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca belirlenen kriterlere göre, "çevreci slogan" plastik poşetin yüzey alanının en az yüzde 65'ine, "sıfır atık logosu" ise bulundurulduğu yüzey alanın en az yüzde 15'ine yerleşecek büyüklükte olacak.

1 OCAK 2022'DEN İTİBAREN SATIŞI YASAK

Yeni düzenlemelere uygun poşetlerin mevcut uygulamaya dahil edilmesi için 1 Temmuz'a kadar geçiş süreci belirleyen Bakanlıkça, 1 Ocak 2022'den itibaren kriterleri sağlamayan poşetlerin satışı yasaklanacak.

ŞİKAYETLER ALO 181'E

Barkodu olmayan poşet verenler ve farklı ücret talep edenler, ALO 181'e şikayet edilebilecek.