Ücretli poşetlere logo ve slogan düzenlemesi! Kriterleri sağlamayan satılamayacak
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Ücretli poşetlere logo ve slogan düzenlemesi! Kriterleri sağlamayan satılamayacak

13.03.2021 09:56 | Son Güncelleme: 13.03.2021 10:13

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca belirlenen kriterlere göre plastik poşetlerde kullanılacak logo ve sloganlara ilişkin ayrıntılar belli oldu. Kriterleri sağlamayan poşetlerin satışı 1 Ocak 2022'den itibaren yasaklanacak.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca belirlenen kriterlere göre, "çevreci slogan" plastik poşetin yüzey alanının en az yüzde 65'ine, "sıfır atık logosu" ise bulundurulduğu yüzey alanın en az yüzde 15'ine yerleşecek büyüklükte olacak.

1 OCAK 2022'DEN İTİBAREN SATIŞI YASAK

Yeni düzenlemelere uygun poşetlerin mevcut uygulamaya dahil edilmesi için 1 Temmuz'a kadar geçiş süreci belirleyen Bakanlıkça, 1 Ocak 2022'den itibaren kriterleri sağlamayan poşetlerin satışı yasaklanacak.

ŞİKAYETLER ALO 181'E

Barkodu olmayan poşet verenler ve farklı ücret talep edenler, ALO 181'e şikayet edilebilecek.

Ücretli poşetlere logo ve slogan düzenlemesi! Kriterleri sağlamayan satılamayacak
Haber Yorumları (11)
KOMİKSİNİZ YİĞİDOLAR: Neden şimdi değil? Neden uygulamanın ilk çıktığı zaman değil bir kaç yıl sonra?
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EY ZEBANI: cevreyi dusunen ilk once temiz enerjiye gecer. . . . . . . . . . . . . .
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HAKAN: Türkiye''de her sorun çözüldü, işsizlik 0 oldu, refah seviyesi uçuyor, fakir kimse kalmadı, israf bitti, terör sorunu çözüldü de poşetlerin üzerindeki logo en büyük problemimizdi, bu çözülecekmiş harika
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