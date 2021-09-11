Miralem Pjanic şova erken başladı! Yeni Malatyaspor maçının 7. dakikasında yaptığı asist siyah-beyazlıları mest etti - Haberler Spor
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Miralem Pjanic şova erken başladı! Yeni Malatyaspor maçının 7. dakikasında yaptığı asist siyah-beyazlıları mest etti

Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor

Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş, sahasında Yeni Malatyaspor'a ilk 10 dakikada 2 gol attı. İlk golde yeni transferlerin organizasyonu siyah-beyazlı taraftarları mest etti. Pjanic'in pasıyla toğu ağlara yollayan Batshuayi siftah yaparken sosyal medyada iki yıldıza övgü yağdı.

Beşiktaş, Süper Lig'in 4. haftasında Vodafone Park'ta Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor. Siyah-beyazlılar maçafırtına gibi başlarken ilk 10 dakikada 2 gol buldu.

TARAFTARLARDAN ÖVGÜ YAĞDI

Kara Kartal'ın ilk golünde asisti dünyaca ünlü yeni transfer Pjanic yaptı. Batshuayi'ye ilk golünü attıran Bosna-Hersekli yıldıza sosyal medyada övgü yağdı. İki isim kısa süre içinde gündemin zirvesine oturdu.

Miralem Pjanic şova erken başladı! Yeni Malatyaspor maçının 7. dakikasında yaptığı asist siyah-beyazlıları mest etti

Miralem Pjanic şova erken başladı! Yeni Malatyaspor maçının 7. dakikasında yaptığı asist siyah-beyazlıları mest etti

Miralem Pjanic şova erken başladı! Yeni Malatyaspor maçının 7. dakikasında yaptığı asist siyah-beyazlıları mest etti

Miralem Pjanic şova erken başladı! Yeni Malatyaspor maçının 7. dakikasında yaptığı asist siyah-beyazlıları mest etti
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Ali Gülhan
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Haber: Miralem Pjanic şova erken başladı! Yeni Malatyaspor maçının 7. dakikasında yaptığı asist siyah-beyazlıları mest etti - Haberler Spor
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