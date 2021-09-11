Miralem Pjanic şova erken başladı! Yeni Malatyaspor maçının 7. dakikasında yaptığı asist siyah-beyazlıları mest etti
Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor
Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş, sahasında Yeni Malatyaspor'a ilk 10 dakikada 2 gol attı. İlk golde yeni transferlerin organizasyonu siyah-beyazlı taraftarları mest etti. Pjanic'in pasıyla toğu ağlara yollayan Batshuayi siftah yaparken sosyal medyada iki yıldıza övgü yağdı.
Beşiktaş, Süper Lig'in 4. haftasında Vodafone Park'ta Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor. Siyah-beyazlılar maçafırtına gibi başlarken ilk 10 dakikada 2 gol buldu.
TARAFTARLARDAN ÖVGÜ YAĞDI
Kara Kartal'ın ilk golünde asisti dünyaca ünlü yeni transfer Pjanic yaptı. Batshuayi'ye ilk golünü attıran Bosna-Hersekli yıldıza sosyal medyada övgü yağdı. İki isim kısa süre içinde gündemin zirvesine oturdu.
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