Pjanic maçta neden yok? Pjanic Beşiktaş maçında neden oynamıyor? Miralem Pjanic neden maçta oynamıyor?

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (Haberler.com) - Pjanic bugün maçta yok mu? Pjanic neden yok? Pjanic neden forma giymiyor? Pjanic sakat mı? Pjanic maçta neden yok? Pjanic Beşiktaş maçında neden oynamıyor? Pjanic neden maçta oynamıyor? Pjanic ne zaman döner? Pjanic ne zaman iyileşecek?

AJAX - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Ajax - Beşiktaş maçı 28 Eylül Salı günü akşam saat 19:45 'de canlı yayınla sadece Exxen'de.

PJANİÇ BEŞİKTAŞ'TA MAÇTA NEDEN YOK?

Pjanic bu sezon Beşiktaş'a transfer olmuş ve büyük ses getirmişti. Fakat bugünkü maçta kadroda Pjaniç yer almadı. İlk 11'de ve yedeklerde de yer almayan Pjanic, Altay maçında yaşadığı sakatlıktan dolayı maçta yok.

Ajax maçında forma giyemeyecek diğer oyuncular ise şu şekilde;

Pjanic

Necip

Mehmet Topal

Montero

Larin

Alex Teixeira

Atiba Hutchinson

Domagoj Vida

Welinton

Kevin N'Koudou

Rachid Ghezzal

PJANİÇ NE ZAMAN İYİLEŞECEK?

Tedavisi devam eden yıldız oyuncunun ligde oynanacak olan Sivasspor mücadelesinde forma giymesi bekleniyor.

AJAX BEŞİKTAŞ MUHTMEL 11'LER!

Ajax: Pasverr, Mazraoui, Timber, Martinez, Blind, Gravenberch, Alvarez, Anthony, Berghuis, Tadic, Haller

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Serdar, N'Sakala, Rıdvan, Josef, Salih, Can, Kenan, Oğuzhan, Batshuayi

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