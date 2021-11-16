Pjanic'in fotoğrafı sızdı, kıyamet koptu! Yıldız futbolcunun başı dertte

Bosna Hersek medyasından Klix, Finlandiya maçı öncesi çekildiği öne sürülen bir fotoğraf yayınladı. Miralem Pjanic'in nargile içtiği görüntüler paylaşıldı. Bu karenin maçtan bir gün önce olduğu öne sürüldü.

TERK ETTİ

Bosna Hersek'in Dünya Kupası ihtimali avantajla devam edecekti ancak Finlandiya'nın kazanmasıyla bitime bir maç kala ihtimaller sona erdi. Finlandiya maçında Beşiktaşlı yıldız Miralem Pjanic taraftarlardan büyük tepki gördü. Islıklar eşliğinde 66. dakikada oyundan çıktı.

"UMURSAMIYOR"

Pjanic'e gösterilen tepkinin altında başka nedenler de var. Yıldız futbolcunun Milli Takım'ı artık umursamadığı söylentileri dolaşıyor.

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