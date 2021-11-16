Pjanic'in fotoğrafı sızdı, kıyamet koptu! Yıldız futbolcunun başı dertte - Haberler Spor
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Pjanic'in fotoğrafı sızdı, kıyamet koptu! Yıldız futbolcunun başı dertte

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Finlandiya'ya 3-1 kaybeden Bosna-Hersek'te en büyük tepkiyi Beşiktaşlı Pjanic gördü. Beşiktaşlı yıldız ıslıklar eşliğine oyundan çıktı. Maçtan sonra Pjanic'in bir mekanda Milli Takım eşofmanıyla nargile içtiği görüntüler paylaşıldı. Fotoğrafın maçtan bir gün önce olduğu iddiası ülkeyi karıştırdı.

Bosna Hersek medyasından Klix, Finlandiya maçı öncesi çekildiği öne sürülen bir fotoğraf yayınladı. Miralem Pjanic'in nargile içtiği görüntüler paylaşıldı. Bu karenin maçtan bir gün önce olduğu öne sürüldü.

Pjanic'in basına sızan fotoğrafı ortalığı fena karıştırdı! Yıldız futbolcuya tepki yağıyor

TERK ETTİ

Bosna Hersek'in Dünya Kupası ihtimali avantajla devam edecekti ancak Finlandiya'nın kazanmasıyla bitime bir maç kala ihtimaller sona erdi. Finlandiya maçında Beşiktaşlı yıldız Miralem Pjanic taraftarlardan büyük tepki gördü. Islıklar eşliğinde 66. dakikada oyundan çıktı.

"UMURSAMIYOR"

Pjanic'e gösterilen tepkinin altında başka nedenler de var. Yıldız futbolcunun Milli Takım'ı artık umursamadığı söylentileri dolaşıyor.

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