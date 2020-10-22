Piyasalarda gün sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 13,19 puan azalarak 1.198,32 puandan kapandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 13,19 puan azalarak 1.198,32 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 2,12 puan ve yüzde 0,18 değer kazanarak 1.213,64 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.196,58, en yüksek 1.216,03 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,09 düşüşle 1.198,32 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 2,62 ve sanayi endeksi yüzde 0,85 değer kaybetti, hizmetler endeksi yüzde 0,62 ve teknoloji endeksi yüzde 1,88 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 20,54 puan ve yüzde 1,54 kayıpla 1.316,35 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 39'u prim yaptı, 60'ı geriledi. Garanti Bankası, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası, Şişecam, ASELSAN ve Akbank en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.897,95 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.897,95 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,60 artışla 487 bin 250 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 7,7971 lira, satışta 7,8283 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 7,8125 lira, satışta 7,8428 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 4 Mayıs 2022 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 13,49'dan, bileşik getirisi de yüzde 13,94'ten gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1823, sterlin/dolar paritesi 1,3084, dolar/yen paritesi de 104,86 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 2,43 yükselerek 43,00 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara