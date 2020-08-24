Piyasalarda gün sonu Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 1,44 puan azalarak 1.108,44 puandan kapandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 1,44 puan azalarak 1.108,44 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, haftaya 1,36 puan ve yüzde 0,12 değer kazanarak 1.111,24 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.106,23, en yüksek 1.118,11 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,13 azalışla 1.108,44 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,23, teknoloji endeksi yüzde 0,47 değer kaybetti, sanayi endeksi yüzde 0,38, hizmetler endeksi yüzde 0,49 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 1,27 puan ve yüzde 0,10 düşüşle 1.257,82 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 35'i prim yaptı, 56'sı geriledi. Petkim, Güneş Sigorta, Tüpraş, Garanti Bankası ve Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.929,33 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.10 itibarıyla 1.929,33 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 1,23 artışla 463 bin 300 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 7,3320 lira, satışta 7,3614 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 7,2106 lira, satışta 7,2395 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 4 Mayıs 2022 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 12,85'ten, bileşik getirisi de yüzde 13,26'dan gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.10 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1803, sterlin/dolar paritesi 1,3064, dolar/yen paritesi de 105,88 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 1,42 artışla 45,41 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA