12.11.2019 18:34 | Son Güncelleme: 12.11.2019 18:34

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 853,88 puan artışla 103.972,36 puandan kapandı.



BIST 100 endeksi, güne 333,84 puan ve yüzde 0,32 değer kazancıyla 103.452,32 başladı. Gün içinde en düşük 103.452,32 puanı, en yüksek 104.428,34 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,83 değer kazancıyla 103.972,36 puandan tamamladı.



Önceki kapanışa göre, mali endeks yüzde 1,04,, sanayi endeksi yüzde 0,36, teknoloji endeksi yüzde 1,28, hizmetler endeksi yüzde 0,83 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 1.294,99 puan ve yüzde 1,02 artarak 128.687,23 puandan kapandı. İşlem gören 522 hisse senedinin 217'si prim yaptı, 153'ü geriledi. Türk Hava Yolları, Pegasus, Aselsan, Garanti Bankası ve Petkim bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.



Altının onsu 1.451,95 dolar



Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 1.451,95 dolardan işlem görüyor.



Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,81 azalışla 269 bin 870 liradan tamamladı.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 5,7624 lira, satışta 5,7855 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 5,7664 lira, satışta 5,7895 lira olarak belirlemişti.



Uluslararası piyasalarda, saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1012, sterlin/dolar paritesi 1,2841, dolar/yen paritesi de 109,17 düzeyinde seyrediyor.



Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 62,97 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA