Piyasalarda gün ortası Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,22 azalışla 97.742,71 puan oldu.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,22 azalışla 97.742,71 puan oldu.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 1.203,17 puan değer kaybetti. Dün 98.945,88 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 577,43 puan ve yüzde 0,58 azalarak 98.368,45 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 97.538,75 ve en yüksek 98.503,31 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,39, sanayi endeksi yüzde 1,03, hizmetler endeksi yüzde 0,80 değer kaybederken, teknoloji endeksi yüzde 0,30 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 135'i yükseldi, 250'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Odaş Elektrik, Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, ASELSAN ve İş Finansal Kiralama oldu.

Altının onsu 1.678,13 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 20 Ekim 2021 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 9,78, bileşik getirisi yüzde 10,02 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0833, sterlin/dolar paritesi 1,2336 ve dolar/yen paritesi 107,42 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 6,9720 liradan, avro 7,5510 liradan satılıyor.

Altının onsu ise uluslararası piyasalarda 1.678,13 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 16,72 düşüşle 21,22 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA