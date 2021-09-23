Piyasalar saat 14.00'de odaklandı! Merkez Bankası'nın faiz kararı merakla bekleniyor

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) kasımda varlık alımlarını azaltmaya başlayabileceğine ilişkin yönlendirmesinin ardından alış ağırlıklı bir seyir izlerken, yurt içinde gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararına çevrildi. TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) bugün saat 14.00'de faiz kararını açıklayacak. Piyasaların odaklandığı karar merakla bekleniyor. AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin büyük çoğunluğu TCMB'nin politika faizini yüzde 19 seviyesinde sabit bırakacağını tahmin ediyor.

FAİZLER DÜŞECEK Mİ?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun eylül ayı başında yaptığı çekirdek enflasyon vurgusu, piyasada erken faiz indirimi endişelerini ve kurda artışı beraberinde getirdi. Kavcıoğlu açıklamasında enflasyondaki artışa ilişkin, "çekirdek enflasyonu esas alacağız" ifadelerini kullanmış, bu sözler erken faiz indirimi hazırlığının sinyalleri olarak yorumlanmıştı.

Yüzde 19 olan politika faizinin yüzde 19,25'lik ağustos enflasyonunun altında kalması nedeniyle hedeflemeyi çekirdek enflasyona kaydıracağını belirten Kavcıoğlu'nun açıklamaları nedeniyle tüm gözler TCMB Para Politikaları Kurulu'nun (PPK) politika faizi kararına çevrildi.

IIF'DEN 50 PUANLIK İNDİRİM TAHMİNİ

Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) TCMB'nin faiz indirimlerine bu ay başlayacağını tahmin ediyor. Eylül ayında 50 baz puan faiz indirimi bekleyen kuruluş, yıl sonuna kadar da 150 baz puan indirime gidilmesini bekliyor.

IIF raporunda, "Ağustos ayında manşet enflasyonda devam eden artışa karşın çekirdek enflasyon yüzde 16.8'e yavaşladı. TCMB'nin para politikasının önümüzdeki dönemde daha çok çekirdek enflasyona odaklanacağı da göz önüne alındığında bankanın beklenen faiz indirim döngüsüne eylül ayında 50 baz puan ile başlayacağını düşünüyoruz" denildi.

REUTERS ANKETİ: İNDİRİM BEKLENMİYOR

Reuters anketine katılan 19 kurumun 18'i eylül ayında politika faizinin sabit tutulmasını bekliyor. Bir kurum politika faizinde 100 baz puan indirim bekliyor.

Kavcıoğlu'nun açıklamalarından önce Reuters anketinde oluşan beklentiler kasım veya aralık aylarında faiz indirimi için ancak sınırlı bir alan oluşacağı yönündeydi.

Açıklamalar sonrası bu beklenti sınırlı değişti. Reuters anketinde genel beklenti faizlerin yüzde 19'da sabit tutulacağı yönünde. Ancak ankete ilk kez tek kurum da olsa faiz indirimi beklentisi girdi.

FOREKS ANKETİ: İNDİRİM BEKLENMİYOR

Bir başka anket olan Foreks anketine katılan 25 ekonomistin 22'si faizin sabit bırakılacağı tahmininde bulunurken, 3 ekonomist 100 baz puanlık indirimle faizin yüzde 18,00 seviyesine indirileceğini öngördü. Bu ay faizlerin sabit bırakılacağı görüşünü savunan ekonomistlerden 4'ü ekimde, 9'u kasımda, 1'i ekim veya kasım ayında, 1'i aralıkta, 2'si son çeyrekte, 1'i ise Mart 2022'de ilk faiz değişikliği kararı alınacağı tahmininde bulundu.

Seçim anketi sonuçlarına güveniyor musunuz? — Haberler.com (@Haberler) September 22, 2021

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