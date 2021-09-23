Piyasalar saat 14.00'de odaklandı! Merkez Bankası'nın faiz kararı merakla bekleniyor - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Piyasalar saat 14.00'de odaklandı! Merkez Bankası'nın faiz kararı merakla bekleniyor

Haberler.com / Mesut Şahin - Haberler | Ekonomi

Merkez Bankası eylül ayı Para Politikası Kurulu toplantısı bugün gerçekleştirilecek. Piyasalar saat 14.00'de açıklanacak faiz kararını merakla bekliyor. Merkez Bankası patronu Şahap Kavcıoğlu'nun ay başında yaptığı "çekirdek enflasyonu esas alacağız" açıklaması, indirim sinyalleri olarak yorumlanmıştı. Bazı kurumlar Merkez'den indirim beklerken, bazı kurumlar da faizin sabit bırakılacağını öngörüyor.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) kasımda varlık alımlarını azaltmaya başlayabileceğine ilişkin yönlendirmesinin ardından alış ağırlıklı bir seyir izlerken, yurt içinde gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararına çevrildi. TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) bugün saat 14.00'de faiz kararını açıklayacak. Piyasaların odaklandığı karar merakla bekleniyor. AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin büyük çoğunluğu TCMB'nin politika faizini yüzde 19 seviyesinde sabit bırakacağını tahmin ediyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun eylül ayı başında yaptığı çekirdek enflasyon vurgusu, piyasada erken faiz indirimi endişelerini ve kurda artışı beraberinde getirdi. Kavcıoğlu açıklamasında enflasyondaki artışa ilişkin, "çekirdek enflasyonu esas alacağız" ifadelerini kullanmış, bu sözler erken faiz indirimi hazırlığının sinyalleri olarak yorumlanmıştı.

Yüzde 19 olan politika faizinin yüzde 19,25'lik ağustos enflasyonunun altında kalması nedeniyle hedeflemeyi çekirdek enflasyona kaydıracağını belirten Kavcıoğlu'nun açıklamaları nedeniyle tüm gözler TCMB Para Politikaları Kurulu'nun (PPK) politika faizi kararına çevrildi.

Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) TCMB'nin faiz indirimlerine bu ay başlayacağını tahmin ediyor. Eylül ayında 50 baz puan faiz indirimi bekleyen kuruluş, yıl sonuna kadar da 150 baz puan indirime gidilmesini bekliyor.

IIF raporunda, "Ağustos ayında manşet enflasyonda devam eden artışa karşın çekirdek enflasyon yüzde 16.8'e yavaşladı. TCMB'nin para politikasının önümüzdeki dönemde daha çok çekirdek enflasyona odaklanacağı da göz önüne alındığında bankanın beklenen faiz indirim döngüsüne eylül ayında 50 baz puan ile başlayacağını düşünüyoruz" denildi.

Reuters anketine katılan 19 kurumun 18'i eylül ayında politika faizinin sabit tutulmasını bekliyor. Bir kurum politika faizinde 100 baz puan indirim bekliyor.

Kavcıoğlu'nun açıklamalarından önce Reuters anketinde oluşan beklentiler kasım veya aralık aylarında faiz indirimi için ancak sınırlı bir alan oluşacağı yönündeydi.

Açıklamalar sonrası bu beklenti sınırlı değişti. Reuters anketinde genel beklenti faizlerin yüzde 19'da sabit tutulacağı yönünde. Ancak ankete ilk kez tek kurum da olsa faiz indirimi beklentisi girdi.

Bir başka anket olan Foreks anketine katılan 25 ekonomistin 22'si faizin sabit bırakılacağı tahmininde bulunurken, 3 ekonomist 100 baz puanlık indirimle faizin yüzde 18,00 seviyesine indirileceğini öngördü. Bu ay faizlerin sabit bırakılacağı görüşünü savunan ekonomistlerden 4'ü ekimde, 9'u kasımda, 1'i ekim veya kasım ayında, 1'i aralıkta, 2'si son çeyrekte, 1'i ise Mart 2022'de ilk faiz değişikliği kararı alınacağı tahmininde bulundu.

Piyasalar saat 14.00'de odaklandı! Merkez Bankası'nın faiz kararı merakla bekleniyor
Haberler.com - Ekonomi Haberleri
Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com Haberler.com - Ekonomi Haberleri
ABD Merkez Bankası (Fed), beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı.

ABD Merkez Bankası (Fed), beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı.
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Yorumlar (1)
Çınar Saraç:Merakla bekleyenlere söyleyim yüzde 19 da sabit tuttuk diyecekler , düşüş olursa belki 18 e çeker ama sanmıyorum , faizleri aşağı düşürdüğünde doların on lira olacağını iyi biliyorlar
Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Mehmet Nuri Ersoy Adil Karaismailoğlu Muhammed Ali Fatih Erbakan
Magazin Özge Özpirinçci Müge Anlı Tanem Sivar
Spor Mustafa Denizli Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Abdullah Avcı Şans Oyunları Yemek Tarifleri Mimar Sinan Hulusi Akar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Piyasalar saat 14.00'de odaklandı! Merkez Bankası'nın faiz kararı merakla bekleniyor - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.09.2021 10:04:30. #1.12#