Piserro Kahramanmaraşspor - Sivas Belediye Spor: 2-0

26.01.2020 15:09 | Son Güncelleme: 26.01.2020 15:10

STAT: 12 Şubat

HAKEMLER: Erhan Kutlu, Çetin Öncel, Kerem Candaş

PİSERRO KAHRAMANMARAŞSPOR : Özkan - Hüseyin Cihan, Nuri Melih, Haluk(Dk.67 Yusuf Emre Kasal), Fatih Kamacı, Cerem Talha(Dk.58 Hakkı İsmet), Gökhan, Fatih Çiplak, Rıdvan, Muhammed Enes , Recep(Dk.90 Ali Alperen)SİVAS BELEDİYE SPOR: Yunus Emre Kırdal- Ozan, Mustafa(Dk.62 Mehmet Fatih Ayık), Ali(Dk.78 Uğur Mustafa), Serkan, Kerem, Furkan(Dk.46 Gencay), Osman, Şevki, Fatih Çolak, Mete SevinçGOLLER: Dk.18 Fatih Kamacı, Dk.41 Muhammed Enes (Piserro Kahramanmaraşspor) - ( Sivas Belediye Spor)SARI KARTLAR: Hüseyin Cihan, Yusuf Emre Kasal (Piserro Kahramanmaraşspor) - Mustafa, Serkan, Osman, Ozan (Sivas Belediye Spor)

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'un 20'nci haftasında Piserro Kahramanmaraşspor, sahasında konuk ettiği Sivas Belediye Spor'u 2-0 yendi.18'inci dakikada Kahramanmaraşspor'dan Fatih Kamacı, rakip ceza sahada buluştuğu topu kaleye göndererek karşılaşmanın ilk golünü attı: 1-041'inci dakikada Kahramanmaraşspor'dan Muhammed Enes, ceza sahasında meşin yuvarlağı kalecinin solundan ağlarla buluşturdu: 2-0Karşılaşma, ev sahibi takımın 2-0 üstünlüğü ile sona erdiDEPREMDE ÖLENLER İÇİN SAYGI DURUŞU

Kahramanmaraş'ın bu yıl düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıldönümü olması nedeniyle her iki takım oyuncuları sahaya "Milli mücadelenin 100'üncü yılı kutlu olsun Kahramanmaraş" yazılı pankartla çıktı. Daha sonra Elazığ ve Malatya'da meydana gelen depremde hayatlarını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu. Ardından Piserro Kahramanmaraşspor taraftarları "Elazığ üşüme, edelerin seninle" diye tezahürat yaptı.

Kaynak: DHA

- Kahramanmaraş