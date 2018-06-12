Pınar Karşıyaka, Trifunovic ile Devam Etmeyecek

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, başantrenör Aleksandar Trifunovic'le devam etmeyecek.

Pınar Karşıyaka'dan yapılan açıklamada, 2017-2018 sezonunda başantrenör olarak çalışan ve görev süresi sona eren Aleksandar Trifunovic'e teşekkür edildi, bundan sonraki spor yaşantısında başarı dilendi.

KARŞIYAKA LİGİ 10. SIRADA TAMAMLADI

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'ni 10. sırada tamamlayan Pınar Karşıyaka, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalde İspanyol ekibi UCAM Murcia'ya elenmişti.