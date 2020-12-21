Pınar Karşıyaka'da Yalım NCAA'den yuvaya
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Pınar Karşıyaka'da Yalım NCAA'den yuvaya

21.12.2020 11:14 | Son Güncelleme: 21.12.2020 11:18
Pınar Karşıyaka'da Yalım NCAA'den yuvaya

ING Basketbol Süper Ligi'nde zirve yarışı veren Pınar Karşıyaka'da altyapıda yetişerek 2016 yılında NCAA'de mücadele eden Western Carolina Üniversitesi'nden tam burs kazanan Yalım Olcay, bu sezon yuvaya döndü.

ING Basketbol Süper Ligi'nde zirve yarışı veren Pınar Karşıyaka'da altyapıda yetişerek 2016 yılında NCAA'de mücadele eden Western Carolina Üniversitesi'nden tam burs kazanan Yalım Olcay, bu sezon yuvaya döndü.

ABD'deki eğitim hayatının yanı sıra NCAA'de 4 yıl boyunca Western Carolina forması giyen 23 yaşında 2.03 boyundaki forvet, ligin başında tekrar takıma katıldı. Yeşil-kırmızılıların eski efsane basketbolcularından Şadi Olcay'ın da oğlu olan Yalım, bu sezon ilk kez Galatasaray deplasmanında süre alarak son anlarda 86-74'lük galibiyeti getiren üçlüğü attı. 


Pınar Karşıyaka'da Yalım NCAA'den yuvaya

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ergin KARATAŞ

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