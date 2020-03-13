Pierre-Emerick Aubameyang, Arsenal'deki Geleceği Hakkında Konuştu Arsenal'in yıldız forveti Pierre-Emerick Aubameyang, üçüncü senesini geçirdiği kulüpte oynamaktan gurur duyduğunu ve taraftarlarla arasındaki bağ dolayısıyla çok mutlu olduğunu belirtti.

Arsenal'in yıldız forveti Pierre-Emerick Aubameyang, üçüncü senesini geçirdiği kulüpte oynamaktan gurur duyduğunu ve taraftarlarla arasındaki bağ dolayısıyla çok mutlu olduğunu belirtti. Kaynak: Dugout