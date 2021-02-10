Phil Foden Yedi Yaşında Manchester City Kadrosuyla Sahaya Çıkıyor

Kasım 2007'de Manchester City ve Sunderland arasında oynanan Premier Lig maçında Phil Foden, yedi yaşında City'li oyuncularla birlikte sahaya çıktı. Manchester City o maçı Stephen Ireland'in golüyle 1-0 kazanmıştı.