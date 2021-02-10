Phil Foden Yedi Yaşında Manchester City Kadrosuyla Sahaya Çıkıyor
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Phil Foden Yedi Yaşında Manchester City Kadrosuyla Sahaya Çıkıyor

10.02.2021 15:14 | Son Güncelleme: 10.02.2021 15:18

Kasım 2007'de Manchester City ve Sunderland arasında oynanan Premier Lig maçında Phil Foden, yedi yaşında City'li oyuncularla birlikte sahaya çıktı. Manchester City o maçı Stephen Ireland'in golüyle 1-0 kazanmıştı.

Kasım 2007'de Manchester City ve Sunderland arasında oynanan Premier Lig maçında Phil Foden, yedi yaşında City'li oyuncularla birlikte sahaya çıktı. Manchester City o maçı Stephen Ireland'in golüyle 1-0 kazanmıştı.

Phil Foden Yedi Yaşında Manchester City Kadrosuyla Sahaya Çıkıyor

Kaynak: Dugout

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