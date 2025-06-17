PFDK yazışmaları nedir? PFDK yazışmalarında ne yazıyor?

PFDK yazışmaları nedir? PFDK yazışmalarında ne yazıyor?
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Türkiye Gazetesi yazarı Tahir Kum, Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonal Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) hakkında flaş bir iddiayı dile getirdi. Peki, PFDK yazışmaları nedir? PFDK yazışmalarında ne yazıyor?

Tahir Kum, bugün yayınlanan köşe yazısında PFDK Başkanı ve üyelerini geçtiğimiz sezona ait olduğu ileri sürülen bazı kulüp başkanı ve teknik adamlarla ilgili kurum içi yorum ve yazışmalarına yer verdi.

PFDK YAZIŞMALARI NEDİR?

İşte Tahir Kum'un olay yaratacak köşe yazısı:

Futbolda adaleti sağlamakla görevli kurul üyelerinin attığı mesajlar "yok artık" dedirtti.

"Mourinho'ya fazla müsamaha gösteriliyor. Seneye acısını çıkarırız böyle devam ederse."

"1905'i görünce bir anda "Yapı"ya dönüşüyor insan ister istemez."

"Başkanım benim aracın kilometre sayacı 1905'te takıldı, ilerlemiyor."

Lig bitti. Federasyondu, hakemlerdi, kurullardı, seçimdi, filan derken araya giren transfer dönemi ile bir anda her şey unutuldu…

Kulüplerin bugünlerdeki tek derdi transfer. Futbolumuzun deve dişi gibi üç-dört baba kulübü birkaç defa bir araya geldi… Futbol Federasyonu için bir başkan adayı belirlendi… Hayaller seçimdi ama saman alevi gibi ateş kısa sürede sönüverdi. Belli ki ateşi sürdürecek eldeki mevcut malzeme yeterli değildi…

Ama ya şimdi. Ortada Riva'nın keyfini kaçıracak enteresan bir durum var.

Tahir Kum yazısının tümü

Fenerbahçe, PFDK üyelerine ait olduğu iddia edilen WhatsApp yazışmaları hakkında TFF'ye başvuruda bulundu.
Açıklama:

Bugün kamuoyuna yansıyan ve Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu üyelerine ait olduğu iddia edilen yazışmalar karşısında kulübümüz Türkiye Futbol Federasyonu'na resmi başvurusunu yapmıştır.

Tarafsızlık ilkesini açıkça ihlal eden, hesaplaşma ve intikam içerikli bu düşmanca zihniyetin Türk Sporunda asla yeri olmadığını düşünüyoruz.

Fenerbahçe camiasına ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

PFDK yazışmaları nedir? PFDK yazışmalarında ne yazıyor?

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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