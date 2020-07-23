PFDK'tan ceza alan Göksel Gümüşdağ, şampiyonluk kutlamalarında olmayabilir Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 30 gün hak mahrumiyeti cezası verilen Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Kasımpaşa maçı sonrası yapılacak şampiyonluk kutlamalarında yer alamayabilir.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'a "akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı" 30 gün hak mahrumiyeti ve 50 bin TL para cezası verdi.

Öte yandan Gümüşdağ'a, protokol tribünündeki oturma düzenine ve sosyal mesafe kuralına uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 4 bin 500 TL daha para cezası verildi.

Gümüşdağ, cezası Tahkim'den dönmezse, sonrasında şampiyonluğun kutlanacağı ve kupa töreninin yapılacağı Kasımpaşa maçında tribünde yer alamayacak.