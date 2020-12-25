PFDK, Medipol Başakşehirli futbolcu Rafael'in cezasını kaldırdı
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PFDK, Medipol Başakşehirli futbolcu Rafael'in cezasını kaldırdı

25.12.2020 14:47 | Son Güncelleme: 25.12.2020 15:04

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Disiplin Kurulu, Fenerbahçe maçında kırmızı kart gören ve daha sonra ceza alanı içine giren Başakşehirli Rafael Da Silva'nın cezasını kaldırdı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Medipol Başakşehir'in Fenerbahçe ile oynadığı mücadelede kırmızı kart gören Rafael'in cezasını kaldırdı.

TFF'den yapılan açıklamada, Medipol Başakşehir'in, Rafael'in cezasının kaldırılmasına yönelik talebinin kabul edildiği belirtildi.

"İHRAÇ SONRASI EYLEMLERİNİN YARGILAMASI DEVAM EDECEK"

Açıklamada, "İlk sarı kart, kırmızı kart ve cezai uygulamalarının kaldırılmasına, Hukuk Müşavirliği tarafından konulan idari tedbirin kaldırılmasına, ihraç sonrası eylemleri nedeniyle yargılamanın tedbirsiz olarak devamına karar verilmiştir." ifadeleri yer aldı.

PFDK, Medipol Başakşehirli futbolcu Rafael'in cezasını kaldırdı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever

Haber Yorumları (2)
ADALET: GEÇ GELEN ADALET, ADALET DEĞİLDİR
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MHS: Çok adaletlisiniz, peki maç da kazanılan haksız puan ne olacak. Olaylar fenevin aleyhine olsaydı tam tersi. Eminim tescilliler herkesi heryeri tehdit edeceklerdi.
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