PFDK, Medipol Başakşehirli futbolcu Rafael'in cezasını kaldırdı

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Disiplin Kurulu, Fenerbahçe maçında kırmızı kart gören ve daha sonra ceza alanı içine giren Başakşehirli Rafael Da Silva'nın cezasını kaldırdı.