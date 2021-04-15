PFDK, Galatasaraylı futbolcu Ryan Donk'a 2 maç ceza verdi
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PFDK, Galatasaraylı futbolcu Ryan Donk'a 2 maç ceza verdi

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Geçtiğimiz hafta Karagümrük'le oynanan karşılaşmada kırmızı kart gören Ryan Donk, PDFK'ye sevk edilmişti. Tecrübeli futbolcuya 2 maç ceza verildiği açıklandı. Surinamlı futbolcu sarı-kırmızılıların oynayacağı Göztepe ve Trabzonspor maçlarında sahada olamayacak.

Son haftalarda art arda aldığı kötü sonuçlarla şampiyonluk yarışında rakiplerinin gerisine düşen Galatasaray'a bir kötü haber de Ryan Donk'tan geldi. PFDK, 35 yaşındaki futbolcuya 2 maç men cezası verdi.

GÖZTEPE VE TRABZONSPOR MAÇINDA YOK

TFF'den yapılan açıklamada, Süper Lig'de Fatih Karagümrük ile oynanan maçta kırmızı kart gören Ryan Donk'a rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 maç men cezası verildiği aktarıldı. Tecrübeli futbolcu, Galatasaray'ın oynayacağı Göztepe ve Trabzonspor maçlarını kaçıracak.

PFDK, Galatasaraylı futbolcu Ryan Donk'a 2 maç ceza verdi
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