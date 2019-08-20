PFDK'dan Galatasaray'a para cezası

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), TFF Süper Kupa maçında taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle Galatasaray'a 24 bin TL para cezası verildiğini açıkladı.

20.08.2019 16:27
PFDK'dan Galatasaray'a para cezası

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), TFF Süper Kupa maçında taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle Galatasaray'a 24 bin TL para cezası verildiğini açıkladı.
Kuruldan yapılan açıklamada, "GALATASARAY A.Ş.'nin, 07.08.2019 tarihinde oynanan AKHİSARSPOR-GALATASARAY A.Ş. TFF Süper Kupa müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 24.000 TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir" denildi.


Kaynak: DHA
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