Antalyaspor Kulübü Başkanı Mustafa Yılmaz'a 45 gün hak mahrumiyeti cezası
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Antalyaspor Kulübü Başkanı Mustafa Yılmaz'a 45 gün hak mahrumiyeti cezası

Antalyaspor Kulübü Başkanı Mustafa Yılmaz'a 45 gün hak mahrumiyeti cezası
Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul - Haberler | Spor

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Antalyaspor Kulübü Başkanı Mustafa Yılmaz'a 45 gün hak mahrumiyeti cezası verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Antalyaspor Kulübü Başkanı Mustafa Yılmaz'a 45 gün hak mahrumiyeti cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamada, başkan Yılmaz'a federasyon mensuplarına yönelik hakareti nedeniyle 45 gün hak mahrumiyeti ile 76 bin 500 lira ceza verildiği kaydedildi.

Akdeniz temsilcisinin ise ayrıca 48 bin lira ceza aldığı belirtildi.

İzmir'de oynanan Ziraat Türkiye Kupası final maçındaki saha olayları ve talimatlara aykırı hareketlerden dolayı Beşiktaş'a toplam 48 bin lira para cezası verildiği aktarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul

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Antalyaspor Kulübü Başkanı Mustafa Yılmaz'a 45 gün hak mahrumiyeti cezası - Haberler Spor
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