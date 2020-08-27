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Koronavirüs testlerinin sonuçlarını TFF ile paylaşmayan Fenerbahçe'ye 24 bin TL para cezası verildi

Yeni sezon öncesinde çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, İstanbulspor ile oynadığı hazırlık maçı için yaptırdığı koronavirüs testlerinin sonuçlarını TFF ile paylaşmadığı için 24 bin TL para cezasına çarptırıldı.

27.08.2020 17:29 | Son Güncelleme: 27.08.2020 18:02

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan Fenerbahçe'ye para cezası geldi. Sarı lacivertliler, İstanbulspor ile oynadığı hazırlık maçı için yaptırdığı koronavirüs testlerinin sonuçlarını TFF ile paylaşmadı ve 24 bin TL para cezasına çarptırıldı.

TESCİLLİ OLMAYAN FUTBOLCU OYNATTI

PFDK, para cezası verdiği Fenerbahçe'ye, tescilli olmayan sporcu oynattığı için aynı zamanda ihtar cezası da kesti.

PFDK'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"FENERBAHÇE A.Ş.'nin, 15.08.2020 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-İSTANBULSPOR A.Ş. Özel müsabakasında; Covid-19 PCR test sonuçlarının TFF ile paylaşılmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş.'nin, kulübe tescilli olmayan sporcuların özel müsabakada oynatılmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."

Koronavirüs testlerinin sonuçlarını TFF ile paylaşmayan Fenerbahçe'ye 24 bin TL para cezası verildi

Kaynak: DHA

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