Petr Cech Arshavin'e Geçit Vermiyor
2009-10 Premier Lig sezonunda Chelsea'nin Stamford Bridge'de ağırladığı karşılaşmada Arsenal'in Andrey Arshavin ile ceza sahasında bulduğu net tehlikeyi Chelsea kalecisi Petr Cech güzel bir refleksle uzaklaştırdı.
07.02.2020 18:19 | Son Güncelleme: 07.02.2020 18:19
2009-10 Premier Lig sezonunda Chelsea'nin Stamford Bridge'de ağırladığı karşılaşmada Arsenal'in Andrey Arshavin ile ceza sahasında bulduğu net tehlikeyi Chelsea kalecisi Petr Cech güzel bir refleksle uzaklaştırdı.
Kaynak: Dugout
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