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Petr Cech Arshavin'e Geçit Vermiyor

2009-10 Premier Lig sezonunda Chelsea'nin Stamford Bridge'de ağırladığı karşılaşmada Arsenal'in Andrey Arshavin ile ceza sahasında bulduğu net tehlikeyi Chelsea kalecisi Petr Cech güzel bir refleksle uzaklaştırdı.

07.02.2020 18:19 | Son Güncelleme: 07.02.2020 18:19

2009-10 Premier Lig sezonunda Chelsea'nin 'de ağırladığı karşılaşmada 'in Andrey Arshavin ile ceza sahasında bulduğu net tehlikeyi Chelsea kalecisi güzel bir refleksle uzaklaştırdı.

Kaynak: Dugout

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