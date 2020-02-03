Peter Schmeichel’in Manchester City’deki En İyi Anları
Danimarkalı efsane eldiven Peter Schmeichel, büyük başarılarla dolu kariyerinin son durağında 2002-03 sezonunda Manchester City’de forma giydi. Efsane kalecinin futbolseverlere son defa yasattığı özel anlar ekranlarınızda...
03.02.2020 18:19 | Son Güncelleme: 03.02.2020 18:19
Danimarkalı efsane eldiven Peter Schmeichel, büyük başarılarla dolu kariyerinin son durağında 2002-03 sezonunda Manchester City'de forma giydi. Efsane kalecinin futbolseverlere son defa yasattığı özel anlar ekranlarınızda...
Kaynak: Dugout
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