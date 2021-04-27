81 ilde devreye alınıyor! Tam kapanma nedeniyle bankaların mesai saatleri değişti
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81 ilde devreye alınıyor! Tam kapanma nedeniyle bankaların mesai saatleri değişti

Haberler.com / Mesut Şahin - Haberler | Ekonomi

Türkiye artan koronavirüs vakaları nedeniyle 29 Nisan Perşembe gününden itibaren 17 günlük tam kapanmaya geçiyor. Kısıtlama nedeniyle bakkal, market, manav, kasap, kuru yemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında hizmet verecek. Zincir marketler pazar günleri kapalı olacak. Mesai saatleri değişen bir diğer sektör ise bankalar oldu. Bankalar kısıtlama boyunca 10.00-16.00 saatleri arasında hizmet verecek. Şubelerde sınırlı sayıda müşteri ağırlanacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısının ardından dün akşam yaptığı açıklamayla tam kapanmaya geçileceğini duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 29 Nisan Perşembe gününden 17 Mayıs Pazartesi gününe kadar tam kapanma sürecine girileceğini söyledi.

HAFTA İÇİ VE HAFTA SONU AYRIMI YOK

Tam kapanmada hafta içi ve hafta sonu ayrımı olmayacak. Tam kapanma 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00'da başlayıp 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00'de sona erecek.

ZİNCİR MARKETLER PAZAR GÜNLERİ KAPALI

Kısıtlamada üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması, sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamak amacıyla bazı yerler ve kişiler kısıtlamadan muaf tutulacak. Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde bakkal, market, manav, kasap, kuru yemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. Zincir marketler pazar günleri kapalı kalacak.

BANKALARIN MESAİ SAATLERİ DEĞİŞTİ

29 Nisan'dan itibaren mesai saatleri değişen bir sektörde bankalar oldu. Tam kapanma nedeniyle bankalar 10.00-16.00 saatleri arasında mesai yapacak. Banka şubelerinde sınırlı sayıda müşteri ağırlanacak.

81 ilde devreye alınıyor! Tam kapanma nedeniyle bankaların mesai saatleri değişti
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mesut.sahin@haberler.com - Mesut Şahin
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