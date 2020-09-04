Perotti'ye Spartak Moskova da talip Roma'nın orta sahası Diego Perotti'ye Fenerbahçe'nin ardından Rus ekibi Spartak Moskova da talip oldu.

Roma'nın orta sahası Diego Perotti'ye Fenerbahçe'nin ardından Rus ekibi Spartak Moskova da talip oldu.

Fenerbahçe'nin transfer gündeminde olduğu iddia edilen Romalı futbolcu Diego Perotti'ye Rus ekibi Spartak Moskova da talip oldu. Rus ve İtalyan basınında yer alan haberlerde Fenerbahçe'nin Perotti'ye bir teklif yaptığını ancak 32 yaşındaki futbolcunun Spartak Moskova'nın teklifini de beklediği kaydedildi.

Arjantinli futbolcu geçtiğimiz sezon Roma formasıyla 21 maçta 5 gol, 3 asistlik performans gösterdi.

(Ozan Buğra Koşar/İHA)

Kaynak: İHA