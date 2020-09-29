Fenerbahçe, Perotti için Roma ile son bir görüşme daha yapacak
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Fenerbahçe, Perotti için Roma ile son bir görüşme daha yapacak

29.09.2020 10:49 | Son Güncelleme: 29.09.2020 11:44

Fenerbahçe'nin Diego Perotti transferinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. İtalyan basını, Sarı-lacivertli yetkililerin Roma'nın kanat oyuncusu Perotti ile son bir temas daha kuracağını belirtti.

Türkiye'de yaz transfer döneminin bitmesine günler kala, İtalyan basınında Diego Perotti transferi hakkında önemli bir haber yazıldı.

Transfer dönemini bir hayli hareketli geçiren ve listesinde forvet ve kanat bölgesine takviye planlayan Fenerbahçe, uzun süredir görüşme haline olduğu Perotti için son kez masaya oturmaya hazırlanıyor. Haberlere göre Fenerbahçeli yetkililer, Roma'ya Arjantinli yıldız için son tekliflerini yapacak.

ROMA EN AZ 2-3 MİLYON EURO BEKLİYOR

Bu sezon Roma'daki son yılını geçirecek olan Perotti konusunda minimum bonservis bedeli olan 2-3 milyon euro ödenmesi beklendiği de İtalyan basını tarafından belirtiliyor.

Diego Perotti 2016 yılında Genoa'dan 9 milyon euro karşılığında Roma'ya imza atmıştı.

Fenerbahçe, Perotti için Roma ile son bir görüşme daha yapacak
Fenerbahçe, Perotti için Roma ile son bir görüşme daha yapacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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