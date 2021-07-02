Pereira haberine inanamayan Ümit Özat'tan ilginç soru: F.Bahçe'nin sitesi mi hacklendi?
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Pereira haberine inanamayan Ümit Özat'tan ilginç soru: F.Bahçe'nin sitesi mi hacklendi?

Haberler.com - Haberler | Spor

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörünün Vitor Pereira olması herkesi şaşkına çevirdi. Kimsenin beklemediği Portekizli hoca taraftarları ikiye böldü. 100. yıl kaptanı Ümit Özat da Pereira haberine inanamadı. Özat, "Haber doğru mu? Yoksa Fenerbahçe'nin resmi sitesi mi hacklenmiş?!" paylaşımı yaptı.

Türkiye'nin futbol gündeminde Vitor Pereira şaşkınlığı yaşanıyor. Fenerbahçe'nin akşam saatlerinde Portekizli hocayı duyurmasıyla gündem sallandı. Sosyal medyada haberin gerçek olup olmadığına dair birçok yorum yapıldı. Ümit Özat'ın yaptığı paylaşım ise adeta duygulara tercüman oldu.

Pereira haberine inanamayan Ümit Özat'tan ilginç soru: F.Bahçe'nin sitesi mi hacklendi?

"SİTE Mİ HACKLENDİ?"

Fenerbahçe'nin efsane kaptanlarından Ümit Özat, "Haber doğru mu? Yoksa Fenerbahçe'nin resmi sitesi mi hacklenmiş?!" sorusuyla şaşkınlığını ifade etti.

Pereira haberine inanamayan Ümit Özat'tan ilginç soru: F.Bahçe'nin sitesi mi hacklendi?
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