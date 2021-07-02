Pereira haberine inanamayan Ümit Özat'tan ilginç soru: F.Bahçe'nin sitesi mi hacklendi?

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörünün Vitor Pereira olması herkesi şaşkına çevirdi. Kimsenin beklemediği Portekizli hoca taraftarları ikiye böldü. 100. yıl kaptanı Ümit Özat da Pereira haberine inanamadı. Özat, "Haber doğru mu? Yoksa Fenerbahçe'nin resmi sitesi mi hacklenmiş?!" paylaşımı yaptı.