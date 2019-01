Pepsi Yeni Pazarlama Platformunun ve Sloganını Tanıttı

Dünyaca ünlü içecek markası Pepsi, yeni pazarlama platformunu ve sloganını tanıttı.

Dünyaca ünlü içecek markası Pepsi, 'FOR THE LOVE OF IT' adını verdiği yeni pazarlama platformunu ve sloganını tanıtımını gerçekleştirdi. Bu kapsamda yıl boyunca, dünyanın 100'den fazla ülkesinde 'FOR THE LOVE OF IT' platformu üzerinden bu kampanyaya özel olarak sunulan içerikler tüketicilerle buluşturulacak.

Marka, 2019'da platform çerçevesinde müzik endüstrisinin efsane ismi Simon Fuller ile bir kez daha yapacağı işbirliği gerçekleştireceğini belirtirken Fuller'in pop müzik sahnesine çıkardığı, alanında çığır açan Now United grubu ile özel bir çalışma yapacak.

Yeni işbirliği hakkında duygu ve düşüncelerini dile getiren Fuller, "Spice Girls ile ilk kez birlikte çalıştığımızda da Pepsi'nin yeni müzik yeteneklerini destekleme konusunda benzersiz bir kurumsal tarihe sahip olduğunu dünyaya göstermiştik. Şimdi de bu desteği Now United ile birlikte çalışarak sürdürüyoruz. Pepsi'nin FOR THE LOVE OF IT kampanyası, Now United'ın sahip olduğu olumlu değerlerin bir çoğunu yansıtmakta. Bu değerlerin hem gruba, hem de tüm dünyadaki hayranlarına ilham kaynağı olacağından, onları tutkularına şimdiye kadar hiç olmadığı kadar sıkıca sarılmaya çağıracağından eminim" şeklinde konuştu.

PepsiCo Global İçecek Grubu Pazarlama Kıdemli Başkan Yardımcısı Roberto Rios, "FOR THE LOVE OF IT bizim milyonları bir araya getiren çağrımızdır. Gençleri sevdikleri her şeyi, tutkularından futbola, müziğe kadar her şeyi, hayatın en güzel ödüllerinden biri olan Pepsi ile özgürce yaşamaya çağırıyoruz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA