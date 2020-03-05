Pep Guardiola, Kevin De Bruyne'nin Sağlık Durumu Hakkında Konuştu

05.03.2020 14:21 | Son Güncelleme: 05.03.2020 14:21

Manchester City teknik direktörü Pep Guardiola, Sheffield Wednesday ile oynadıkları FA Cup maçından sonra açıklamalarda bulundu. Kevin de Bruyne ve Phil Foldan hakkında konuşan Guardiola, "De Bruyne'nin durumunu şu anda bilmiyorum, umarım sakatlığı çok sürmez" dedi.