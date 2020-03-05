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Pep Guardiola, Kevin De Bruyne'nin Sağlık Durumu Hakkında Konuştu

Manchester City teknik direktörü Pep Guardiola, Sheffield Wednesday ile oynadıkları FA Cup maçından sonra açıklamalarda bulundu. Kevin de Bruyne ve Phil Foldan hakkında konuşan Guardiola, "De Bruyne'nin durumunu şu anda bilmiyorum, umarım sakatlığı çok sürmez" dedi.

05.03.2020 14:21 | Son Güncelleme: 05.03.2020 14:21

teknik direktörü Pep Guardiola, Sheffield Wednesday ile oynadıkları FA Cup maçından sonra açıklamalarda bulundu. ve Phil Foldan hakkında konuşan Guardiola, "De Bruyne'nin durumunu şu anda bilmiyorum, umarım sakatlığı çok sürmez" dedi.

Kaynak: Dugout

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