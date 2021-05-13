Pep Guardiola: İstanbul'a gitmek istiyordum

Premier Lig'de şampiyonluğa ulaşan ve Şampiyonlar Ligi'nde finalde Chelsea ile karşılaşacak Manchester City'de teknik direktör Pep Guardiola, finalin İstanbul'dan alınmasıyla ilgili kararı değerlendirdi. Başarılı teknik adam, "İlkay için İstanbul'a gitmek istiyordum ancak UEFA, Portekiz kararı verdi." ifadelerini kullandı.

Manchester City'nin teknik direktörü Pep Guardiola, UEFA'nın Şampiyonlar Ligi finalini İstanbul'dan alıp, Portekiz'e vermesini değerlendirdi.

"TÜRKİYE'YE GİTME ŞANSI HİÇ YAKALAYAMADIM"

Sporx'in haberine göre; İstanbul'da oynamak istediğini ancak kararı kabul ettiğini söyleyen Guardiola, "UEFA böyle bir karar verdi. Türkiye'ye gitme şansını hiç yakalayamadım, Şampiyonlar Ligi'nde bile hiç orada oynamadım. İlkay için İstanbul'a gitmek istiyordum ancak UEFA, Portekiz kararı verdi. Benim için bir problem yok." ifadelerini kullandı. Manchester City ile Chelsea arasındaki Şampiyonlar Ligi finali, 29 Mayıs tarihinde Porto'nun stadı Estadio do Drago'da oynanacak.