Penaltıyı kaçıran Bale, ardından boş kaleye topu yuvarlayamadı
Türkiye-Galler karşılaşmasında 60. dakikada Gareth Bale, çizgiye yakın noktada Zeki Çelik'in müdahalesi ile yerde kaldı ve rakip penaltı kazandı. Penaltıyı kullanmak için beyaz noktaya gelen Bale, topu üstten dışarı gönderdi. Ardından kaleci vuruşuyla başlayan oyunda top Bale'da kaldı ve yıldız futbolcu boş kaleye gönderemedi. Bale peş peşe kaçan goller sonrası yıkıldı.
Ay-Yıldızlı takımımız Galler karşısında yokları oynadı. Karşılaşmanın ilk yarısını yenik kapatan Türkiye, ikinci yarıda da Galler baskısını kıramadı. 60'ncı dakikada Bale Zeki'nin müdahalesiyle yerde kaldı ve penaltı kararı verildi.
İNANILMAZI BAŞARDI
Bale penaltıda topun başına geçti ve sert vuruşla meşin yuvarlarlağı üstten auta gönderdi. Bunun ardından oyunu başlatan Uğurcan savunma ile anlaşamadı. Biraz hızlı olan topu kontrol etmeyi başaran Bale, tek hamlede topu kaleye yuvarlayamadı. Peş peşe iki fırsatı kaçırmasına kendisi ve tribündekiler inanamadı.