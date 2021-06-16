Penaltıyı kaçıran Bale, ardından boş kaleye topu yuvarlayamadı

Türkiye-Galler karşılaşmasında 60. dakikada Gareth Bale, çizgiye yakın noktada Zeki Çelik'in müdahalesi ile yerde kaldı ve rakip penaltı kazandı. Penaltıyı kullanmak için beyaz noktaya gelen Bale, topu üstten dışarı gönderdi. Ardından kaleci vuruşuyla başlayan oyunda top Bale'da kaldı ve yıldız futbolcu boş kaleye gönderemedi. Bale peş peşe kaçan goller sonrası yıkıldı.