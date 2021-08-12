Fenerbahçe'ye Pelkas'tan sonra bir kötü haber de Valencia'dan! Antrenmana katılmadı
Süper Lig'in ilk haftasında Adana Demirspor'la deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe'ye Pelkas'ın ardından bir kötü haber daha geldi. Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sezonun ilk maçının hazırlıklarını sürdüren sarı-lacivertlilerde adalesinde ağrı hisseden Enner Valencia idmanda yer almadı.
Süper Lig'de 2021-2022 sezonun ilk maçında Fenerbahçe, deplasmanda Adana Demirspor'la karşılaşacak. Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde karşılaşmanın hazırlıklarını sürdüren sarı-lacivertlilerde Pelkas'ın omzunun çıkmasının ardından bir talihsizlik daha yaşandı.
ADALESİNDE AĞRI HİSSETTİ
Isınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenmanda pas çalışması yapıldı. Dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla süren idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi. Adalesinde ağrı hisseden Enner Valencia ise antrenmanda yer almadı.