Fenerbahçe'ye Pelkas'tan sonra bir kötü haber de Valencia'dan! Antrenmana katılmadı

Süper Lig'in ilk haftasında Adana Demirspor'la deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe'ye Pelkas'ın ardından bir kötü haber daha geldi. Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sezonun ilk maçının hazırlıklarını sürdüren sarı-lacivertlilerde adalesinde ağrı hisseden Enner Valencia idmanda yer almadı.