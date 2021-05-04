Pelkas'ın Jose Sosa'nın paylaşımına yaptığı yorum beğeni yağmuruna tutuldu
Fenerbahçe şampiyonluk yolunda Erzurumspor engelini 3-1'lik skorla rahat geçti. Maçta takımının ilk golünü atan ve hücumları organize eden Jose Sosa'nın gösterdiği performans alkış topladı. Yıldız futbolcunun sosyal medya hesabından paylaştığı maç fotoğrafı ise takım arkadaşları tarafından yorum yağmuruna tutuldu. Sarı-lacivertlilerin Yunan futbolcusu Pelkas'ın, "El Maestro" şeklinde yaptığı yorum büyük beğeni aldı.
Süper Lig'in 39. haftasında Fenerbahçe, sahasında Erzurumspor'u yenerek ezeli rakiplerinin kazandığı haftada hata yapmadı. Sahaya güçlü bir oyun ortaya koyan sarı-lacivertlilerde Jose Sosa, gösterdiği performansla takımın en iyileri arasında yer aldı.
"EL MAESTRO"
Yıldız futbolcu sosyal medya hesabından maç içindeki fotoğrafını paylaştı. Takım arkadaşları paylaşıma yoğun ilgi gösterirken Yunan yıldız Pelkas'ın yaptığı, "El Maestro" yorumu en fazla beğenilen ifade oldu.