Pelkas'ın Jose Sosa'nın paylaşımına yaptığı yorum beğeni yağmuruna tutuldu

Fenerbahçe şampiyonluk yolunda Erzurumspor engelini 3-1'lik skorla rahat geçti. Maçta takımının ilk golünü atan ve hücumları organize eden Jose Sosa'nın gösterdiği performans alkış topladı. Yıldız futbolcunun sosyal medya hesabından paylaştığı maç fotoğrafı ise takım arkadaşları tarafından yorum yağmuruna tutuldu. Sarı-lacivertlilerin Yunan futbolcusu Pelkas'ın, "El Maestro" şeklinde yaptığı yorum büyük beğeni aldı.