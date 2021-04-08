Pelkas'a kafayı takan zengin Rus ekibi, Fenerbahçe'ye yeni bir teklif daha yaptı
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Pelkas'a kafayı takan zengin Rus ekibi, Fenerbahçe'ye yeni bir teklif daha yaptı

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Sezon başında 1.6 milyon euroya Yunan ekibi PAOK'tan alınan Dimitrios Pelkas, Rus ekiplerini peşine taktı. Daha önce Fenerbahçe'ye 7 milyon euroluk teklif ileten Rubin Kazan, 10 milyon euroya çıktı. Bir Rus ekibinin daha Pelkas'ın peşinde olduğu öne sürüldü. Yunan on numara için Fenerbahçe'nin beklediği para ise 15 milyon euro.

Rus ekibi Rubin Kazan, Fenerbahçe'nin kapısını Pelkas için bir kez daha çaldı. Sezon başında PAOK'tan 1.6 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilen Pelkas, gösterdiği performansa taraftarların gönlünde taht kurdu. Transfermarkt'ta piyasa değerini 7 ayda 6 milyon euroya yükselten başarılı orta saha için Rus ekipleri takipte, ancak sezon sonu bu taliplerin sayısı artabilir.

"SEZON SONU GÖRÜŞELİM

Sabah'ın haberine göre; Rubin Kazan, Pelkas için teklifini 10 euroya yükseltti. 15 milyon euroda direten Fenerbahçe cephesi, "Sezon sonu görüşelim" dedi. Daha önce Pelkas için Fenerbahçe'nin kapısını 7 milyon Euro teklifle çalan Rubin Kazan bu teklifini 10'a yükselten Rus ekibi, 15'i de verebilecek bütçeye sahip. Rusya'dan bir takımın daha Pelkas'ın peşinde olduğu öne sürüldü.

Pelkas'a kafayı takan zengin Rus ekibi, Fenerbahçe'ye yeni bir teklif daha yaptı
Pelkas'a kafayı takan zengin Rus ekibi, Fenerbahçe'ye yeni bir teklif daha yaptı
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.4.2021 14:06:07. #1.14#
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