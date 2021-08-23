Pazarlık gece yarısı bitti! Hükümet ile sendikalar memurların maaş zammı için anlaştı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Pazarlık gece yarısı bitti! Hükümet ile sendikalar memurların maaş zammı için anlaştı

Haberler.com - Haberler | Ekonomi

Memur sendikaları ile hükümet arasında yürütülen toplu sözleşme görüşmeleri anlaşmayla sonuçlandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin tarafından bugün açıklanması beklenen anlaşma kapsamında, ek ödemeler ve diğer ödemelerle birlikte memur ve memur emeklilerinin zammı yüzde 19'lara yaklaştı.

Son dakikada bir sürpriz olmazsa, bugün 14.30 itibariyle anlaşmanın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin tarafından açıklanması bekleniyor. 3600 ek gösterge, sözleşmeliler, aile yardımı, 4C'lilere ek ödeme anlaşılan başlıklar arasında bulunuyor.

ZAM YÜZDE 19'LARA YAKLAŞTI

Edinilen bilgilere göre, toplu sözleşme görüşmeleri gece geç saatlere kadar sürdü. Bilgi veren yetkililer de, ek ödeme ve diğer ödemelerle birlikte alınan zammın yüzde 19'lara yaklaştığını belirtirken, "Seyyanen zam değil, oransal zamlar üzerinden görüşmeler sürdü. Yüzde 95 oranında anlaşma tamam... Yine de son dakikaya kadar beklemek gerekir" görüşünü dile getirdi.

3600 EK GÖSTERGEDE ANLAŞMA SAĞLANDI

Hürriyet'te yer alan habere göre, masada anlaşılan konuların başında 3600 ek gösterge geldi. Buna göre gelecek yıl içinde bu konuda çalışma yapılacak ve hayata geçirilecek. Benzer bir şekilde sözleşmelilerle ilgili çalışmaların da gelecek yıl içinde tamamlanması konusunda mutabakata varıldı. Aile yardımlarındaki iyileştirmede de bir orta nokta bulunduğu ifade edilirken, 4C'lilere ek ödemeler konusunda da sonuç alındığı kaydediliyor. 4C'lilere yapılacak ek ödemenin 260 TL seviyesinde olacağı belirtiliyor.

GÖRÜŞMELER GECE 24.00'DE BİTTİ

Memurlarla ilgili toplu sözleşme görüşmeleri yasa gereği dün gece 24.00'de bitti. Ağustos ayı başında başlayan görüşmelerde bu yıl, Memur-Sen ve Türkiye Kamu-Sen ortak teklif getirdi ve taban aylığa 600 lira seyyanen zam, 2022'de yüzde 21, 2023'te yüzde 17, her yıl yüzde 3 olmak üzere iki yılda toplam yüzde 6 refah payı artışı talep etti. Hükümetin ilk teklifi ise 2022 için altı aylık dönemler halinde yüzde 5+6 ve 2023 için ise yüzde 6+6 ve enflasyon farkları oldu. 12 Ağustos'ta açıklanan hükümet teklifinin ardından da sendikalarla Çalışma Bakanlığı arasında müzakere süreci devam etti.

Pazarlık gece yarısı bitti! Hükümet ile sendikalar memurların maaş zammı için anlaştı
Memur ve memur emeklisinin zam pazarlığında sona doğru! İşte hükümetin yapacağı yeni teklif
Memur ve memur emeklisinin zam pazarlığında sona doğru! İşte hükümetin yapacağı yeni teklif
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Devlet Bahçeli Vladimir Putin Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Erçel Haluk Levent Fahriye Evcen Burcu Biricik
Spor Marcao Mert Günok Lionel Messi Enner Valencia Dimitris Pelkas
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Pazarlık gece yarısı bitti! Hükümet ile sendikalar memurların maaş zammı için anlaştı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.8.2021 10:03:18. #1.15#

title