Pazarkule Sınır Kapısında "gurbetçilerin kuyruk çilesi" sona erecek - Haberler
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Pazarkule Sınır Kapısında "gurbetçilerin kuyruk çilesi" sona erecek

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Edirne açısından, ticari ve ekonomik açıdan çok kritik bir nokta bulunan Yunanistan'a açılan Pazarkule Sınır Kapısı'nda 1 olan peron sayısı 3'e çıkartılacak.

EDİRNE (İHA) - Edirne açısından, ticari ve ekonomik açıdan çok kritik bir nokta bulunan Yunanistan'a açılan Pazarkule Sınır Kapısı'nda 1 olan peron sayısı 3'e çıkartılacak.

Kent merkezinde yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta bulunan Yunanistan'a açılan Pazarkule Gümrük Kapısı'nın modernize edilerek daha fazla yolcu giriş çıkışının sağlanması için gerekli düzenlemeleri kapsayan proje kapsamında, kent ekonomisine, ticaretine, esnafına daha da katkı sağlanacak.

Öte yandan Pazarkule Gümrük Kapısı'nın modernize edilerek günde en az bin 500 aracın giriş çıkış yapabileceği hale getirilecek. Ayrıca 1 olan peron sayısı da 3'e çıkartılacak. Yaz tatilini ve yıllık izinlerini Türkiye'de geçirmek için yaz aylarında Türkiye'ye gelen gurbetçi vatandaşların kuyruk çilesi de sona ermiş olacak.

"BURAYA MUTLAK SURETLE 3 PERON YAPILMASI LAZIM"

Daha önceden gurbetçi yoğunluğunun olduğu cumartesi ve pazar günlerinde saat 11'den 1'e kadar tek perondan dolayı kısıtlamalar yapıldığını söyleyen emekli gümrük memuru Kenen Kum, "Eskiden Burada yığılmalar oluyordu. Tek perondan dolayı vatandaşlarımız gümrüğü geçemediğinden yarısı geri dönüyordu. Burada 3'ten fazla gerekirse 5 peron yapılan malı. Daha önce buradan Kapıkule sınır kapısına bağlanan yol yoktu. Yeni yol yapıldığı için ulaşım daha da kolaylaştı. Bu yolu da yapanlardan Allah razı olsun. Buraya mutlak suretle 3 peron yapılması gerekiyor" dedi.

"PAZARKULE'DE PERON SAYISININ ARTIRILMASIYLA VATANDAŞLARIMIZ RAHATLAYACAK"

Pazarkule Sınır Kapısı'ndan Yunanistan'a geçeceğini ifade eden vatandaşlardan İrem Koç, "Peron sayısının 1'den 3'e çıkartılacak olması çok güzel olur. Daha önceden buraya gurbetçiler geliyordu ve burada uzun kuyruklar oluşup, yığılmalar oluyordu. Pazarkule'de peron sayısının 3'e çıkartılması ile beraber burada vatandaşlarımız ve gurbetçilerimiz rahat bir şekilde gidip gelebilecek" ifadelerini kullandı.

(Mehmet Basmacı/ İHA)

Pazarkule Sınır Kapısında gurbetçilerin kuyruk çilesi sona erecek

Pazarkule Sınır Kapısında gurbetçilerin kuyruk çilesi sona erecek

Pazarkule Sınır Kapısında gurbetçilerin kuyruk çilesi sona erecek

Pazarkule Sınır Kapısında gurbetçilerin kuyruk çilesi sona erecek

Pazarkule Sınır Kapısında gurbetçilerin kuyruk çilesi sona erecek

Pazarkule Sınır Kapısında gurbetçilerin kuyruk çilesi sona erecek

Pazarkule Sınır Kapısında gurbetçilerin kuyruk çilesi sona erecek

Pazarkule Sınır Kapısında gurbetçilerin kuyruk çilesi sona erecek

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