Pazarkule Sınır Kapısı'nda peron sayısı 3'e çıkartılıyor - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Pazarkule Sınır Kapısı'nda peron sayısı 3'e çıkartılıyor

Pazarkule Sınır Kapısı'nda peron sayısı 3'e çıkartılıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Edirne'nin ticareti ve ekonomisi açısından kritik bir noktada bulunan Yunanistan'a açılan Pazarkule Sınır Kapısı'nda bir olan peron sayısının 3'e çıkartılması için çalışmalar başladı.

EDİRNE (İHA) - Edirne'nin ticareti ve ekonomisi açısından kritik bir noktada bulunan Yunanistan'a açılan Pazarkule Sınır Kapısı'nda bir olan peron sayısının 3'e çıkartılması için çalışmalar başladı.

Pazarkule Sınır Kapısı'nın modernize edilerek günde en az bin 500 aracın giriş çıkış yapabileceği hale getirilmesi için bir olan peron sayısı 3'e çıkartılıyor. Peron sayısının artırılmasıyla birlikte yaz tatilini ve yıllık izinlerini Türkiye'de geçirmek için yaz aylarında Türkiye'ye gelen gurbetçi vatandaşların kuyruk çilesi de sona ermiş olacak.

Edirne ekonomisine katkı sağlayacak

Pazarkule Sınır Kapısı'nın yeniden yapım çalışmalarını yerinde inceleyen Edirne Valisi Ekrem Canalp, Kapıkule Sınır Kapısı'nın Edirne'ye ziyarete gelen Bulgaristan vatandaşları için, Pazarkule Sınır Kapısı'nın da Yunanistan vatandaşları için çok önemli olduğunu söyledi. Vali Canalp, temmuz ayında tamamlanması planlanan çalışmalar sonras, kapasite artışının Edirne turizmine, ticaretine ve ekonomisine katkı sağlayacağını ifade etti. - EDİRNE

Pazarkule Sınır Kapısı'nda peron sayısı 3'e çıkartılıyor

Pazarkule Sınır Kapısı'nda peron sayısı 3'e çıkartılıyor

Pazarkule Sınır Kapısı'nda peron sayısı 3'e çıkartılıyor

Pazarkule Sınır Kapısı'nda peron sayısı 3'e çıkartılıyor

Pazarkule Sınır Kapısı'nda peron sayısı 3'e çıkartılıyor

Pazarkule Sınır Kapısı'nda peron sayısı 3'e çıkartılıyor

TESK Başkanı Palandöken: 'Kurdaki yükselişi bahane edip yüksek oranda zam yapan fırsatçılar hem esnafı hem de vatandaşı mağdur ediyor'

TESK Başkanı Palandöken: "Kurdaki yükselişi bahane edip yüksek oranda zam yapan fırsatçılar hem esnafı hem de vatandaşı mağdur ediyor"

 İhaleye katılan firma olmadı

İhaleye katılan firma olmadı

 Dünyada yalnızca Türkiye'de çıkarılıyor! Elmastan 10 bin kat daha değerli olan diaspor taşı, Hollywood ünlülerinin de ilgisini çekiyor

Dünyada yalnızca Türkiye'de çıkarılıyor! Elmastan 10 bin kat daha değerli olan diaspor taşı, Hollywood ünlülerinin de ilgisini çekiyor

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title